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В Чите поменяют правила полуденного выстрела

В Чите поменяют правила полуденного выстрела
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Церемония 4 ноября пройдёт по-новому

Организаторы полуденного выстрела из гаубицы Д-30, который звучит в Чите в государственные праздники, 4 ноября в День народного единства немного изменят его порядок (6+). Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на министерство культуры Забайкальского края.

- Команды будут отдаваться в микрофон, чего ранее не было. Пушку выдвинут вперёд, а работу артиллерийского расчёта сделают более яркой и красочной, - отметили в министерстве.

В торжественной церемонии, которая будет перед выстрелом из гаубицы, будут участвовать суворовцы и юнармейцы из посёлка Агинское, а творческий коллектив из этого посёлка исполнит песню «Россия – это мы». Также на смотровой площадке Титовской сопки будут присутствовать представители разных диаспор ассамблеи народов Забайкалья.

Напомним, что полуденный выстрел впервые прозвучал в Чите на День России 12 июня, после гаубица дважды стреляла со смотровой площадки Титовской сопки в сентябре: 3 сентября в День окончания Второй мировой войны и 9 сентября во вторую годовщину присвоения Чите звания «Город трудовой доблести».

Возрастное ограничение: 6+.
Чита Забайкальский край Праздники

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