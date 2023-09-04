В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Его дали в честь окончания Второй мировой войны



3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, залп в Чите прозвучал во второй раз. Первый был дан в День России 12 июня.



Залп из гаубицы Д-30 сопровождался гимном России и поднятием флага. В первый месяц осени забайкальцы услышат его дважды: 3 и 9 сентября.



Напомним, выстрел будет звучать ровно в полдень шесть раз в году: в День Защитника Отечества, День Победы, День России, День окончания Второй Мировой войны, День присвоения городу Чита почётного звания «Город трудовой доблести и День народного единства.



- Эту традицию по распоряжению губернатора Александра Осипова ввели вслед за традицией полуденного выстрела в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе и Владивостоке, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

