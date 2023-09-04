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В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел

В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Его дали в честь окончания Второй мировой войны

3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, залп в Чите прозвучал во второй раз. Первый был дан в День России 12 июня.

Залп из гаубицы Д-30 сопровождался гимном России и поднятием флага. В первый месяц осени забайкальцы услышат его дважды: 3 и 9 сентября.

Напомним, выстрел будет звучать ровно в полдень шесть раз в году: в День Защитника Отечества, День Победы, День России, День окончания Второй Мировой войны, День присвоения городу Чита почётного звания «Город трудовой доблести и День народного единства.

- Эту традицию по распоряжению губернатора Александра Осипова ввели вслед за традицией полуденного выстрела в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе и Владивостоке, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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