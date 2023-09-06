Звание «Город трудовой доблести» столица Забайкалья получила в 2021 году
Полуденный выстрел прозвучит над Читой 9 сентября в день присвоения звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на краевое министерство культуры.
Выстрел из гаубицы Д-30 произведут ровно в 12:00 со смотровой площадки на Титовской сопке. После прозвучит гимн России, а под него торжественно поднимут государственный флаг.
Напомним, что Чита была первой на Дальнем Востоке, выступившая с идеей присвоения ей звания «Город трудовой доблести». Чтобы подтвердить право на награду, историки, общественники, политологи и работники музеев и государственных архивов в 2021 году собрали все необходимые документы. Идею также поддержали народные артисты Российской Федерации Александр Михайлов и Юрий Соломин. 9 сентября 2021 года это решение одобрил президент России. Вместе с Читой эту награду получили Оха, Ступино, Кострома, Мончегорск, Сызрань, Лысьва, Воркута, Бологое, Алдан, Дзержинск и Кемерово.
В Чите годовщину присвоения звания отпразднуют выстрелом из гаубицы
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