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В День России в Чите стреляли из гаубицы

В День России в Чите стреляли из гаубицы
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Выстрелом забайкальцам напомнили о роли края

Полуденный выстрел из сигнального орудия-гаубицы Д-30 впервые прозвучал с Титовской сопки в Чите в День России. Залп из орудия дали военнослужащие 212-го гвардейского Венского орденов Ленина и Кутузова II-й степени окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск.

- Мы ввели эту традицию для того, чтобы напоминать забайкальцам о той важнейшей роли, которую вот уже 370 лет выполняет наш Забайкальский край и город Чита, - заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Кроме этого, под гимн России торжественно был поднят триколор. Этой чести удостоился отличник боевой и политической подготовки юнармеец Даниил М.

Как рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья, Чита стала одним из пяти первых городов в стране, где ввели такую традицию. Выстрел будет звучать ровно в полдень шесть раз в году: в День Защитника Отечества, День Победы, День России, День окончания Второй Мировой войны, День присвоения городу Чита почётного звания «Город трудовой доблести и День народного единства.
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