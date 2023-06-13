Выстрелом забайкальцам напомнили о роли края
Полуденный выстрел из сигнального орудия-гаубицы Д-30 впервые прозвучал с Титовской сопки в Чите в День России. Залп из орудия дали военнослужащие 212-го гвардейского Венского орденов Ленина и Кутузова II-й степени окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск.
- Мы ввели эту традицию для того, чтобы напоминать забайкальцам о той важнейшей роли, которую вот уже 370 лет выполняет наш Забайкальский край и город Чита, - заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Кроме этого, под гимн России торжественно был поднят триколор. Этой чести удостоился отличник боевой и политической подготовки юнармеец Даниил М.
Как рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья, Чита стала одним из пяти первых городов в стране, где ввели такую традицию. Выстрел будет звучать ровно в полдень шесть раз в году: в День Защитника Отечества, День Победы, День России, День окончания Второй Мировой войны, День присвоения городу Чита почётного звания «Город трудовой доблести и День народного единства.
В День России в Чите стреляли из гаубицы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В центральном сквере пройдут прямые включения с международного экономического форума
Некоторым из них более 100 лет
Выстрелом забайкальцам напомнили о роли края
Горожане смогут купить на ней сувениры, продукты, чай, изделия национальных центров
На байкальском острове открыли летний туристический сезон
Пилотный проект продолжат развивать на тех же территориях
Всего Бурятии выделили на организацию пляжей 50 миллионов
Она продлится до конца сентября
Весной и в начале лета на побережье Байкала выходят десятки хозяев тайги
Учащиеся смогут отдохнуть в летнем лагере соседней страны
Президент вручил медаль Эдуарду Щербине
Однако в ведомстве не нашли никаких нарушений при обрезке зелёных насаждений
В день они совершают около 20 рейсов
Он стал лучшим в индивидуальной гонке
Спортсмен завоевал бронзовую награду