В День России в Чите стреляли из гаубицы

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Выстрелом забайкальцам напомнили о роли края



Полуденный выстрел из сигнального орудия-гаубицы Д-30 впервые прозвучал с Титовской сопки в Чите в День России. Залп из орудия дали военнослужащие 212-го гвардейского Венского орденов Ленина и Кутузова II-й степени окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск.



- Мы ввели эту традицию для того, чтобы напоминать забайкальцам о той важнейшей роли, которую вот уже 370 лет выполняет наш Забайкальский край и город Чита, - заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов.



Кроме этого, под гимн России торжественно был поднят триколор. Этой чести удостоился отличник боевой и политической подготовки юнармеец Даниил М.



Как рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья, Чита стала одним из пяти первых городов в стране, где ввели такую традицию. Выстрел будет звучать ровно в полдень шесть раз в году: в День Защитника Отечества, День Победы, День России, День окончания Второй Мировой войны, День присвоения городу Чита почётного звания «Город трудовой доблести и День народного единства.

