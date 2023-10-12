В Бурятии проведут межрегиональные соревнования
С 23 по 26 октября в столице Бурятии состоится ХIII межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России, заслуженного лётчика-испытателя России Тайгиба Толбоева. На ринг физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ выйдут порядка 200 боксёров из Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области и Республики Бурятия. Медали турнира будут разыграны в 13 весовых категориях среди юниоров и мужчин.
Программа турнира
23 октября
15:00-17:00 - Предварительные бои
17:00-17:30 - Торжественное открытие
17:30-19:00 - Предварительные бои
24 октября
14:00-19:00 - Предварительные бои
25 октября
14:00-19:00 - Полуфинальные бои
26 октября
11:00-15:30 - Финальные бои
16:00-17:30 - Награждение победителей и призёров
В министерстве спорта Бурятии отмечают, что история турнира, тогда ещё на призы Тайгиба Толбоева, началась в 2007 году. За всю его историю проведения он стал хорошим стартом в мир бокса.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ на турнир приедут порядка 200 боксёров
Общество, Фото:
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