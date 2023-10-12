В Улан-Удэ на турнир приедут порядка 200 боксёров

В Бурятии проведут межрегиональные соревнования



С 23 по 26 октября в столице Бурятии состоится ХIII межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России, заслуженного лётчика-испытателя России Тайгиба Толбоева. На ринг физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ выйдут порядка 200 боксёров из Иркутской области, Забайкальского края, Амурской области и Республики Бурятия. Медали турнира будут разыграны в 13 весовых категориях среди юниоров и мужчин.



Программа турнира



23 октября

15:00-17:00 - Предварительные бои

17:00-17:30 - Торжественное открытие

17:30-19:00 - Предварительные бои



24 октября

14:00-19:00 - Предварительные бои



25 октября

14:00-19:00 - Полуфинальные бои



26 октября

11:00-15:30 - Финальные бои

16:00-17:30 - Награждение победителей и призёров



В министерстве спорта Бурятии отмечают, что история турнира, тогда ещё на призы Тайгиба Толбоева, началась в 2007 году. За всю его историю проведения он стал хорошим стартом в мир бокса.



Возрастное ограничение: 6+.

