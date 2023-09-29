В Улан-Удэ высадили саженцы клёна и беспухового тополя









В Улан-Удэ стартовал осенний сезон посадок деревьев и кустарников по муниципальной программе «Зелёный город», сообщает комитет городского хозяйства.Этой осенью на улицах и общественных пространствах высадят 1951 саженцев яблони, клёна Гиннала, черёмухи Маака, дёрена белого, стелющегося хвойника, рябины, ели, акации, серебристого тополя, боярышника. Это дополнительно к тем 3300 саженцам, которые высадили весной.Первым местом посадок стал сквер «Журавли». Здесь высадили 20 крупномерных саженцев клёна Гиннала и 15 тополей серебристых.– Ранее по улицам Борсоева и Николая Петрова высадили тополя серебристые беспуховые. Они показали хороший рост и приживаемость, поэтому будем их высаживать. Тополь хорошо выделяет кислород и очищает воздух от вредных примесей. В целом мы перешли от количества к качеству – высаживаем крупномерные саженцы выше 2 метров, чтобы они могли быстрее вырасти в большое дерево, – сказал заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.В этом году по программе «Зелёный город» были высажены первые саженцы из городского питомника зелёных насаждений. Он открыт впервые с советских времён для экономии бюджетных средств и решения проблемы недостатка качественных саженцев для озеленения города.Также идёт посадка крупномерных деревьев при помощи агрегата-пересадчика. Этой осенью будет высажено более 60 деревьев.