22 сентября

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В Агинском округе проведут всероссийский турнир по боксу памяти Кобзона

В Агинском округе проведут всероссийский турнир по боксу памяти Кобзона
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования посетит «Сибирский Рокки»

Почётным гостем всероссийских соревнований по боксу памяти депутата Государственной думы РФ, Героя Труда России, народного артиста СССР, профессора Иосифа Кобзона станет чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, известный как «Сибирский Рокки». Соревнования пройдут с 26 по 30 сентября в административном центре Агинского Бурятского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

- На ринг выйдут юноши 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Вход на спортивное мероприятие свободный, - поделились организаторы.

Программа турнира

26 сентября
12:00 – Предварительные бои
15:.00 – Торжественное открытие
15:30 – Предварительные бои

27 сентября
12:00 – Предварительные бои

28 сентября
12:00 – Предварительные бои

29 сентября
12:00 – Полуфинальные бои

30 сентября
12:00 – Финальные бои. Награждение. Торжественное закрытие соревнований

Возрастное ограничение: 6+.
Агинский Бурятский округ всероссийские соревнования бокс спорт

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