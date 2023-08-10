Его сделали «живым»
Цвета флага Забайкальского края, Пётр Бекетов и первые остроги – таковы детали официального логотипа, разработанного для празднования в регионе 370-летия начала российской государственности в Забайкалье. В качестве основных цветов выбраны цвета флага Забайкальского края, а в элементах цифр прослеживается аналогия с палисадами первых острогов. Цвета символизируют собой природные особенности региона: жёлтый — степь; зелёный — тайгу, богатый животный мир; красный — энергосодержащие недра.
Цифру ноль в числе «370» стоит рассматривать и как интерактивный экран для трансляции фрагментов, объектов и личностей исторического пути Забайкальского края и его развития сегодня, а также смыслов каждого мероприятия 370-летия.
- Значимый элемент основного логотипа – Пётр Бекетов. По данным государственного архива Забайкальского края, в 1653 году сотник Пётр Бекетов с отрядом казаков отправил из Иргенского острога енисейскому воеводе Афанасию Пашкову так называемую отпису, в которой сообщил, что после неудачного сплава по Ингоде начал сплав на плотах «по Онгиде реке на великую Шилку для острожного становления», - рассказали в пресс-службе министерства культуры Забайкалья.
В Забайкалье рассказали об официальном логотипе празднования 370-летия
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