Они начнутся с 27 июля
В Забайкальском крае возобновляются перелёты в труднодоступные населённые пункты. Билеты уже в продаже. Вылеты осуществляет авиакомпания «Аэросервис».
- С 27 июля пассажиры смогут удобно и быстро добраться до труднодоступных населённых пунктов края, вылеты в которые ранее были временно приостановлены по причине недостаточности финансирования. Денежные средства на возобновление авиаперелётов будут выделены по поручению правительства региона из краевого бюджета. Сумма определена, сейчас решается вопрос по источнику финансирования. Пока летать будут в рамках наших гарантийных обязательств, - рассказал и. о министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алдар Бальжиров.
В полётной программе будут все приостановленные ранее авиарейсы – это перелёты из Читы в Газимурский Завод, Краснокаменск, Красный Чикой, Кыру, Мензу, Усть-Каренгу, Тунгокочен и Юмурчен. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В Забайкалье возобновят авиаперелёты в труднодоступные населённые пункты
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