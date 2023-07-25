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В Читу приедут Сергей Лукьяненко и Дарья Донцова

В Читу приедут Сергей Лукьяненко и Дарья Донцова
Общество,  Фото:pixabay.com
Книжный поезд пробудет в столице края один день

Стали известны предварительная программа книжной экспедиции «Санкт-Петербург – Москва – Владивосток» и имена писателей, которые приедут в Читу 15 августа. Об этом корреспонденту «Культуры 75» 24 июля сообщили в библиотеке имени Пушкина.

В Читу планируют приехать Дарья Донцова, Сергей Лукьяненко, Андрей Геласимов, Александр Цыпкин и другие. Татьяна Устинова, которая тоже будет участвовать в экспедиции, в Читу не приедет.

Книжный поезд пробудет в городе один день – 15 августа. Встретят писателей на вокзале с караваем и выступлениями артистов. После гостей ждёт обзорная экскурсия по городу и пленарное заседание, на котором писатели обсудят литературное будущее Забайкальского края.

Читинцы пообщаются и послушают писателей на Театральной площади. Здесь будут читать стихи и выступит ансамбль «Забайкальские казаки». Программа пребывания предварительная, и в ней возможны изменения, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Напомним, что в Улан-Удэ книжная экспедиция побывает 14 августа. Днём ранее, 13 августа, она остановится в Иркутске.

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литература Чита поезд Забайкальский край

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