«Байкальские литературные чтения» соберут издателей, писателей, поэтов, литературоведов и всех, кто любит книги
С 13 по 17 августа в Улан-Удэ состоится межрегиональный литературный форум с международным участием «Байкальские литературные чтения». Форум объединит издателей, писателей, поэтов, литературоведов и всех, кто любит книги.
Запланированы: пленарное заседание, круглый стол, посвящённый перспективам развития литературы Бурятии, творческие встречи с писателями и поэтами, литературный пленэр на берегу Байкала, большой праздничный концерт на Театральной площади.
Одним из интересных событий форума станут мероприятия «Книжного поезда», следующего из Санкт-Петербурга во Владивосток. Поезд едет через всю Россию и делает остановки только в 14 городах страны: Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Биробиджан, Хабаровск, Владивосток.
14 августа книжный поезд остановится в Улан-Удэ.
На каждом остановочном пункте будут проходить различные мероприятия: круглые столы, пленарные заседания, форсайт-сессии, встречи с писателями, экскурсии, книжные прогулки и чтение стихов в знаковых местах.
16 и 17 августа запланирована литературная экспедиция для гостей форума по знаковым литературным местам Бурятии: село Шибертуй – родина классика бурятской поэзии Д. Улзытуева и в Литературный сад камней Еравны.
- Мероприятия нашего форума и «Книжного поезда» создадут единое книжное пространство, объединяющее всю страну. К мероприятиям присоединятся издатели, писатели, читатели и любители книги из Монголии и различных регионов России, - рассказали в минкультуры Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ прибудет «Книжный поезд»
Общество, Фото:
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