Перерожденец учителя Далай-ламы посещает Забайкалье

Делегация из Индии совершает поездку по городам России
21 июля делегация буддийского духовенства во главе с Его Преосвященством Линг Римпоче прибыла в Читу. Верующие совершают поездку по городам России, сообщает ГТРК «Чита».
Как передаёт портал «Культура 75», в Забайкалье делегация посетит Угданский, Агинский и Цугольский дацаны, священную гору Алханай, а также встретится с верующими. После прибытия представители буддийского духовенства из Индии вместе с забайкальскими ламами провели в Читинском дацане обряд Рамнай — освящение статуи Бакулы Римпоче.
Напомним, что Линг Римпоче отправился в Забайкальский край из Бурятии 20 июля. Перед этим, 19 июля во время визита к Пандито Хамбо-ламе он встретился с международным гроссмейстером Жамсараном Цыдыповым.
- Достопочтенный Линг Римпоче благословил нашего гроссмейстера Жамсарана Цыдыпова для дальнейших успехов и удач. Господин Ашиш обещал передать знакомому экс-чемпиону мира по шахматам Ананду привет от Жамсарана, который проиграл ему в одной из партии на блиц-турнире, - пишет на своей личной странице Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев.
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