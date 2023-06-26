Причина не называется
Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), запланированный в Иркутске, перенесли по неизвестным причинам.
Перед иркутянами рэпер должен был выступить 27 июня в ледовом дворце «Айсберг». Однако накануне стало известно, что в эту дату он не состоится.
- Концерты Басты в Красноярске (25 июня), Иркутске (27 июня) и Хабаровске (29 июня) перенесены. О новых датах выступлений мы сообщим в ближайшее время, - сообщили организаторы в соцсетях.
Зрителям пообещали, что купленные билеты будут действительны.
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В Иркутске перенесли концерт Басты
Общество, Фото:
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