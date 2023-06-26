В Иркутске перенесли концерт Басты

Причина не называется



Концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), запланированный в Иркутске, перенесли по неизвестным причинам.



Перед иркутянами рэпер должен был выступить 27 июня в ледовом дворце «Айсберг». Однако накануне стало известно, что в эту дату он не состоится.



- Концерты Басты в Красноярске (25 июня), Иркутске (27 июня) и Хабаровске (29 июня) перенесены. О новых датах выступлений мы сообщим в ближайшее время, - сообщили организаторы в соцсетях.



Зрителям пообещали, что купленные билеты будут действительны.





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