В Забайкалье модернизируют солнечные батареи

Их собираются использовать в отдалённых районах края



Учёные Забайкальского госуниверситета и Московского университета МИСИС начнут работу над модернизацией солнечных батарей. Их планируют использовать в отдалённых районах Забайкальского края, где нет централизованного электроснабжения. А также в горнорудной промышленности.



Среди задач сотрудничества двух университетов также утилизация отходов сжигания твёрдого топлива, добыча и переработка полезных ископаемых, строительство дорог, развитие сельского хозяйства, рекультивация земель и восстановление нарушенных территорий.



Учёные лаборатории «Перспективных энергетических технологий», которая расположится в Чите, ближе к концу этого года начнут реализацию проекта по солнечным батареям. Актуальность такой работы для Забайкалья высока. По данным регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи, изолированных от объединённой энергосистемы населённых пунктов в регионе более двадцати. Среди них: Тунгокочен, Кыкер, Акима, Зелёное озеро, Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренга Тунгокоченского района, село Семиозерье Красночикойского района.



Забайкальский край - один из солнечных регионов страны. По данным экспертов, светло здесь в среднем 277 дней в году. Этот природный дар и намерены использовать забайкальские учёные. Их задача – собрать готовые элементы батарей, протестировать их в условиях местных морозов. Классические солнечные панели будут созданы на основе элементов, содержащих редкий материал – перовскит (оксид титана кальция). Он позволяет использовать и преобразовывать солнечную энергию в электрическую без использования кремния.



Планируется, что на первом этапе панелей будет несколько, однако задача специалистов вывести их на массовый уровень. С этим предложением вуз по итогу сотрудничества с МИСИС обратится к правительству Забайкальского края, сообщили в департаменте внешних и внутренних коммуникаций ЗабГУ.



