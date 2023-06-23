Их собираются использовать в отдалённых районах края
Учёные Забайкальского госуниверситета и Московского университета МИСИС начнут работу над модернизацией солнечных батарей. Их планируют использовать в отдалённых районах Забайкальского края, где нет централизованного электроснабжения. А также в горнорудной промышленности.
Среди задач сотрудничества двух университетов также утилизация отходов сжигания твёрдого топлива, добыча и переработка полезных ископаемых, строительство дорог, развитие сельского хозяйства, рекультивация земель и восстановление нарушенных территорий.
Учёные лаборатории «Перспективных энергетических технологий», которая расположится в Чите, ближе к концу этого года начнут реализацию проекта по солнечным батареям. Актуальность такой работы для Забайкалья высока. По данным регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи, изолированных от объединённой энергосистемы населённых пунктов в регионе более двадцати. Среди них: Тунгокочен, Кыкер, Акима, Зелёное озеро, Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренга Тунгокоченского района, село Семиозерье Красночикойского района.
Забайкальский край - один из солнечных регионов страны. По данным экспертов, светло здесь в среднем 277 дней в году. Этот природный дар и намерены использовать забайкальские учёные. Их задача – собрать готовые элементы батарей, протестировать их в условиях местных морозов. Классические солнечные панели будут созданы на основе элементов, содержащих редкий материал – перовскит (оксид титана кальция). Он позволяет использовать и преобразовывать солнечную энергию в электрическую без использования кремния.
Планируется, что на первом этапе панелей будет несколько, однако задача специалистов вывести их на массовый уровень. С этим предложением вуз по итогу сотрудничества с МИСИС обратится к правительству Забайкальского края, сообщили в департаменте внешних и внутренних коммуникаций ЗабГУ.
В Забайкалье модернизируют солнечные батареи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие проведут в «Юбилейном»
Участников оценят по итогам работы за прошлый год
Республику представят мастера из Бичурского района
Татарский праздник примет Селенгинский район
Также здесь прошли соревнования по стрельбе из лука
Старый деревянный мост находился в аварийном состоянии
Их собираются использовать в отдалённых районах края
Ветеран из Братска получила памятную медаль в честь юбилея Прохоровского сражения
Победителями стали хозяева соревнований
Участники творческого проекта создадут «Мировое древо»
Подобную операцию ребёнку в регионе выполнили впервые
Награждённые трудятся в муниципальных образовательных учреждениях
В Закамне прошёл «Мылинский Мучун»
Следом за бурей начался дождь
Очередной рейд состоялся в Железнодорожном районе