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Для подростков Бурятии проведут летнюю патриотическую смену

Для подростков Бурятии проведут летнюю патриотическую смену
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 11 регионах запускают сборы «Время героев»

С 1 по 10 июня сразу в 11 регионах России стартуют военно-патриотические смены на базе летних оздоровительных лагерей. Основная задача сборов «Время героев» – проведение учебно-тренировочных теоретических и практических занятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, формирование знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки.

Смены состоятся на территории лагерей в республиках Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецкой автономном округе. Каждая из них будет длиться 21 день и примет до 300 детей в возрасте от 14 до 17 лет. До конца лета в сборах примут участие свыше 9000 подростков.

В рамках смен молодёжь будет осваивать азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования БПЛА, а закрепит результаты на военно-спортивных играх.

Также ребята и девушки будут участвовать в днях воинской славы и «уроках мужества», общаться с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции, встречаться с известными спортсменами и тренерами, изучать историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтёров.

Вести занятия будут инструкторы региональных филиалов центра «Воин», прошедшие обучение в Российском университете спецназа, молодёжном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и Московском педагогическом государственном университете при участии учебного центра тактической медицины и федерации практической стрельбы России.

Напомним, что торжественное открытие региональных филиалов центра «Воин» состоялось 11 мая, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия патриотическое воспитание летние лагеря подростки

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