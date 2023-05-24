В Улан-Удэ вручат литературную премию имени Исая Калашникова

Заявки на соискание принимаются по 31 июля



В Бурятии стартовал десятый юбилейный конкурс на соискание литературной премии имени Исая Калашникова. Напомним, что премия присуждается за создание произведений в жанре прозы, отражающих своеобразие города Улан-Удэ, находящегося на стыке национальных культур.



Кандидатуры могут выдвигаться профессиональными творческими союзами, общественными объединениями, редакциями, библиотеками республики. В состав жюри конкурса войдут писатели, литературоведы, имеющие учёные степени.



Окончание срока приёма заявок — 31 июля. А уже в августе будут подведены итоги и объявлены победители конкурса – авторы лучших художественных произведений на русском и бурятском языках.



- В целях поддержки писателей, вносящих значительный вклад в литературу Бурятии, администрация г. Улан-Удэ учредила в 1998 году литературную премию имени Исая Калашникова. В Бурятия это единственная премия за художественные произведения в жанре «Проза». Премия присуждается один раз в три года, - сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы.



Возрастное ограничение: 16+.

