24 мая

23 мая

Популярное

В Улан-Удэ вручат литературную премию имени Исая Калашникова

В Улан-Удэ вручат литературную премию имени Исая Калашникова
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на соискание принимаются по 31 июля

В Бурятии стартовал десятый юбилейный конкурс на соискание литературной премии имени Исая Калашникова. Напомним, что премия присуждается за создание произведений в жанре прозы, отражающих своеобразие города Улан-Удэ, находящегося на стыке национальных культур.

Кандидатуры могут выдвигаться профессиональными творческими союзами, общественными объединениями, редакциями, библиотеками республики. В состав жюри конкурса войдут писатели, литературоведы, имеющие учёные степени.

Окончание срока приёма заявок — 31 июля. А уже в августе будут подведены итоги и объявлены победители конкурса – авторы лучших художественных произведений на русском и бурятском языках.

- В целях поддержки писателей, вносящих значительный вклад в литературу Бурятии, администрация г. Улан-Удэ учредила в 1998 году литературную премию имени Исая Калашникова. В Бурятия это единственная премия за художественные произведения в жанре «Проза». Премия присуждается один раз в три года, - сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы.

Возрастное ограничение: 16+.
конкурс премия Улан-Удэ литература библиотека книга проза

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вручат литературную премию имени Исая Калашникова
В Улан-Удэ вручат литературную премию имени Исая Калашникова
Общество, 24.05.2023
Заявки на соискание принимаются по 31 июля
В Бурятии молодым семьям помогут выйти из социально опасного положения
В Бурятии молодым семьям помогут выйти из социально опасного положения
Общество, 24.05.2023
В республике началась реализация нового проекта
В Бурятии соревновались юные любители робототехники
В Бурятии соревновались юные любители робототехники
Общество, 24.05.2023
В Улан-Удэ состоялся фестиваль инженерно-технического творчества
В Бурятии временно изменится расписание электричек
В Бурятии временно изменится расписание электричек
Общество, 24.05.2023
Некоторые пригородные поезда будут ходить в другое время два дня
В Бурятии состоялся межрегиональный турнир по самбо
В Бурятии состоялся межрегиональный турнир по самбо
Общество, 24.05.2023
Самбисты республики завоевали 42 награды домашних соревнований
В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы
В Улан-Удэ завершился первый этап реконструкции дамбы
Общество, 24.05.2023
Работы второго этапа обещают закончить в срок
Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Тайбоксёр из Иркутской области стал призёром чемпионата мира
Общество, 24.05.2023
Теперь он примет участие во Всемирных играх боевых искусств
В Бурятии выпускникам посоветовали обойтись без воздушных шариков
В Бурятии выпускникам посоветовали обойтись без воздушных шариков
Общество, 24.05.2023
Вместо этого их призвали посадить деревья или оставить послание потомкам

В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
В Бурятии два ребёнка из детдома вернулись к своим мамам
Общество, 24.05.2023
А ещё несколько воспитанников соцучреждения наконец-то обрели семью
Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Общество, 24.05.2023
Они заняли третье место на первом туре межрегиональных соревнований
В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»
В Бурятии состязались в «Трёх играх мужей»
Общество, 24.05.2023
В Закамне завершился республиканский турнир «Эрын гурбан наадан»
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
На 4 участках дороги Улан-Удэ – Чита стартовал дорожный ремонт
Общество, 24.05.2023
В Бурятии проверили ход работ в Заиграевском, Еравнинском и Хоринском районах
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
В Бурятии прошёл открытый борцовский чемпионат
Общество, 24.05.2023
За медали боролись более 90 спортсменов республики, Иркутской области и Монголии
Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Из Читы в Санкт-Петербург запустят беспосадочный рейс
Общество, 24.05.2023
Полёт будет выполняться один раз в неделю
Неласковый май: Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Неласковый май: Бурятию накроют дожди и мокрый снег
Общество, 24.05.2023
В республике резко испортится погода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^