В Иркутске стартует Неделя корейской культуры

Церемония открытия состоится 25 мая



С 25 мая по 2 июня в Иркутске пройдёт Неделя корейской культуры. Её организатором выступает генеральное консульство Республики Корея.



Церемония открытия Недели состоится 25 мая в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева. Здесь будет работать выставка корейских художников (16+). Также в этот день в актовом зале международного института экономики и лингвистики Иркутского госуниверситета (ИГУ) состоится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? – загадки Кореи» (18+).



26, 27 и 28 мая запланирован корейский кинофестиваль в кинотеатре «Художественный» (18+). 27 мая в актовом зале института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ проведут конкурс выступлений на корейском языке (18+). Кроме этого, на этой же площадке организуют «K-Pop Cover Dance» (18+). В этот же день пройдёт мастер-класс по приготовлению кимпаб в усадьбе В.П. Сукачева (0+).



- Все мероприятия будут способствовать углублению понимания корейской культуры среди иркутян, внесут вклад в укрепление дружбы двух стран и станут значимыми событиями этого года, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 18+.

