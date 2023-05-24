24 мая

23 мая

Популярное

В Иркутске стартует Неделя корейской культуры

В Иркутске стартует Неделя корейской культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемония открытия состоится 25 мая

С 25 мая по 2 июня в Иркутске пройдёт Неделя корейской культуры. Её организатором выступает генеральное консульство Республики Корея.

Церемония открытия Недели состоится 25 мая в Иркутском областном художественном музее имени В.П. Сукачева. Здесь будет работать выставка корейских художников (16+). Также в этот день в актовом зале международного института экономики и лингвистики Иркутского госуниверситета (ИГУ) состоится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? – загадки Кореи» (18+).

26, 27 и 28 мая запланирован корейский кинофестиваль в кинотеатре «Художественный» (18+). 27 мая в актовом зале института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ проведут конкурс выступлений на корейском языке (18+). Кроме этого, на этой же площадке организуют «K-Pop Cover Dance» (18+). В этот же день пройдёт мастер-класс по приготовлению кимпаб в усадьбе В.П. Сукачева (0+).

- Все мероприятия будут способствовать углублению понимания корейской культуры среди иркутян, внесут вклад в укрепление дружбы двух стран и станут значимыми событиями этого года, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Возрастное ограничение: 18+.
Иркутск Южная Корея неделя культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые попробовали себя в гиревом спорте
В Улан-Удэ осуждённые попробовали себя в гиревом спорте
Общество, 24.05.2023
В СИЗО прошли спортивные соревнования 
В иркутском аэропорту у пассажира изъяли заражённую зиру
В иркутском аэропорту у пассажира изъяли заражённую зиру
Общество, 24.05.2023
Семена были заражены горчаком ползучим
Президент России наградил в Кремле мать-героиню из Бурятии
Президент России наградил в Кремле мать-героиню из Бурятии
Общество, 24.05.2023

Людмила Бадмаева получила почётный орден


Театр из Бурятии примет участие в международном фестивале
Театр из Бурятии примет участие в международном фестивале
Общество, 24.05.2023
Театр кукол «Ульгэр» покажет свой спектакль на «Байкальском талисмане»
В Иркутске стартует Неделя корейской культуры
В Иркутске стартует Неделя корейской культуры
Общество, 24.05.2023
Церемония открытия состоится 25 мая
Бурятия примет «Водный фестиваль»
Бурятия примет «Водный фестиваль»
Общество, 23.05.2023
В республике состоится турнир по водному туризму
В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
В Агинском округе соберутся гармонисты и частушечники
Общество, 23.05.2023
В Дульдурге пройдёт музыкальный фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!»
В Улан-Удэ разыграли кубок по хоккею
В Улан-Удэ разыграли кубок по хоккею
Общество, 23.05.2023
Победителем стали игроки «Дорожника»
На форуме в Бурятии обсудят креативную экономику
На форуме в Бурятии обсудят креативную экономику
Общество, 23.05.2023
Эксперты поделятся своим опытом участия в создании творческих индустрий
Школьница из Бурятии победила на всероссийском конкурсе научных проектов
Школьница из Бурятии победила на всероссийском конкурсе научных проектов
Общество, 23.05.2023
Победительницу включат в государственный ресурс детей, проявивших выдающиеся способности
Выпущены открытки с видами Байкала
Выпущены открытки с видами Байкала
Общество, 23.05.2023
Серия об Иркутской области стала частью проекта «Видовые открытки»
В двух райцентрах Бурятии начали строить школы
В двух райцентрах Бурятии начали строить школы
Общество, 23.05.2023
Строительство стартовало в Кижинге и Хоринске
В Бурятии выбрали «Студенческих лидеров»
В Бурятии выбрали «Студенческих лидеров»
Общество, 23.05.2023
Победителем стала студентка БГУ
В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
В Иркутской области представили «Сказки Байкала» и «Байкальский космос»
Общество, 23.05.2023
В Байкальске и Слюдянке показали проекты по созданию комфортной городской среды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^