Действует особый противопожарный режим
В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, в том числе и на территории национального парка «Тункинский».
- На территории всех выделов и кварталов лесных участков национального парка ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, - напомнили сотрудники.
Туристам и местным жителям разрешено лишь пользоваться сквозным проездом по дорогам общего пользования и посещать некоторые места массового отдыха, среди которых, к примеру, курорт «Хонгор Уула», и ряд других аршанов и троп.
Разрешено посещать экологические тропы «1-й водопад р. Кынгарга», «Пик Любви», «Хонгор Уула», «Саянай зурхэн», «Шандагатайский вулкан» и «Вулкан Черского».
В случае обнаружения очага возгорания в Тункинском нацпарке необходимо сообщить информацию по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112) или позвонить по следующим номерам:
Радиорубка – 8 951 628 72 27;
Кыренское участковое лесничество - 8(30147)41958;
Туранское участковое лесничество - 8(30147)94119;
Аршанское участковое лесничество - 8(30147)97488;
Зун-Муринское участковое лесничество - 8(30147)96631;
ЕДДС МО «Тункинский район» - 8(30147) 41751.
В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на походы в лес
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