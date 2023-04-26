В нацпарке в Бурятии напомнили о запрете на походы в лес

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Действует особый противопожарный режим



В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, в том числе и на территории национального парка «Тункинский».



- На территории всех выделов и кварталов лесных участков национального парка ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, - напомнили сотрудники.



Туристам и местным жителям разрешено лишь пользоваться сквозным проездом по дорогам общего пользования и посещать некоторые места массового отдыха, среди которых, к примеру, курорт «Хонгор Уула», и ряд других аршанов и троп.



Разрешено посещать экологические тропы «1-й водопад р. Кынгарга», «Пик Любви», «Хонгор Уула», «Саянай зурхэн», «Шандагатайский вулкан» и «Вулкан Черского».



В случае обнаружения очага возгорания в Тункинском нацпарке необходимо сообщить информацию по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112) или позвонить по следующим номерам:



Радиорубка – 8 951 628 72 27;

Кыренское участковое лесничество - 8(30147)41958;

Туранское участковое лесничество - 8(30147)94119;

Аршанское участковое лесничество - 8(30147)97488;

Зун-Муринское участковое лесничество - 8(30147)96631;

ЕДДС МО «Тункинский район» - 8(30147) 41751.



