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В Иркутской области провели операцию на сердце у беременной

В Иркутской области провели операцию на сердце у беременной
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Иркутской области
Тахикардию устранили путём радиочастотной аблации

Нарушение ритма сердца беременной женщине впервые в Иркутской области устранили путём радиочастотной аблации. Эндоваскулярную операцию по устранению непрерывно-рецидивирующей тахикардии выполнили на сроке 27 недель. В Иркутск пациентку доставили из Саянска бортом санавиации в сопровождении специалистов Иркутского областного центра медицины катастроф. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, тахикардия возникала у женщины как при малейшей физической нагрузке, так и в состоянии покоя. Частоты сердечных сокращений достигала 140-160 ударов в минуту. Медикаментозная антиаритмическая терапия, проведённая по месту жительства, оказалась неэффективной. Поэтому пациентку госпитализировали в кардиологическое отделение Иркутской областной клинической больницы.

– У женщины была диагностирована непрерывно-рецидивирующая форма эктопической предсердной тахикардии. Это разновидность аритмии, при которой в предсердии образуется очаг патологической импульсации. В момент приступов он становится основным водителем ритма сердца. Этот механизм и приводил к непрерывно повторяющимся приступам частого сердцебиения с частотой сердечных сокращений до 160 ударов в минуту, – пояснил главный врач ИОКБ Пётр Дудин.

По данным эхокардиографии пациентки отмечены признаки развивающейся кардиомиопатии: вследствие непрерывной аритмии полости сердца начали увеличиваться, а сократимость снижаться. При этом лекарственными антиаритмическими препаратами аритмию также не удалось взять под контроль. В связи с этим команда специалистов ИОКБ приняла решение о проведении радиочастотной абляции очага тахикардии – это эндоваскулярная катетерная операция по устранению аритмии.

– Суть радиочастотной аблации состоит в том, что вмешательство производится через небольшой прокол без разрезов и наркоза (миниинвазивно), а очаг аритмии разрушают при помощи высокочастотного тока 400-500 кГц, – рассказал заместитель главного врача по медицинской части ИОКБ Игорь Каретников.

Специалисты отмечают, что беременным подобные операции не проводят, поскольку используется рентгеноскопия. Хирургическое вмешательство выполняют после родов, если аритмия сохраняется. В данном случае неэффективность лекарственной терапии и злокачественное течение аритмии явились жизненными показаниями к неотложному проведению радиочастотной аблации.

– Специалистам удалось свести рентгеновское облучение к минимуму, считающемуся безопасным для женщины и плода. В результате у будущей мамы восстановился правильный (синусовый) ритм. В настоящее время показатели работы сердца полностью нормализовались. В планах медучреждения – модернизация парка оборудования, которая позволит проводить такие операции без использования рентгеноскопии. Это будет ещё один шаг вперёд в деле лечения пациентов с тахиаритмиями, особенно у детей и беременных, – отметил Алексей Шелехов.

Иркутская область здравоохранение медицина операция беременные

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