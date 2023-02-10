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В Улан-Удэ еравнинцы соберутся на благотворительный вечер

В Улан-Удэ еравнинцы соберутся на благотворительный вечер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На мероприятии подведут итоги большого благотворительного марафона

8 марта в Улан-Удэ состоится благотворительный вечер землячества Еравнинского района. Мероприятие пройдёт в Бурятском театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.

На вечере будут подведены итоги благотворительного марафона по сбору денежных средств для поддержки военнослужащих-земляков. Кроме этого, в мероприятии примут участие творческие коллективы Еравны и её уроженцы, прославляющие родину за пределами района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.

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