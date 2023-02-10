На мероприятии подведут итоги большого благотворительного марафона
8 марта в Улан-Удэ состоится благотворительный вечер землячества Еравнинского района. Мероприятие пройдёт в Бурятском театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.
На вечере будут подведены итоги благотворительного марафона по сбору денежных средств для поддержки военнослужащих-земляков. Кроме этого, в мероприятии примут участие творческие коллективы Еравны и её уроженцы, прославляющие родину за пределами района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
Возрастное ограничение: 16+.
В Улан-Удэ еравнинцы соберутся на благотворительный вечер
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