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В Улан-Удэ ветераны транспортной полиции провели урок мужества

В Улан-Удэ ветераны транспортной полиции провели урок мужества
Общество,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Занятие состоялось у старшеклассников

Ветераны Улан-Удэнскго ЛО МВД России на транспорте и «Боевое братство» провели занятие прошло в средней школе № 36 города Улан-Удэ.

Отставные офицеры совместно с правоохранителями не только рассказали школьникам о героях Великой Отечественной войны и побеседовали о понятии долга, чести и подвига, но и задели глубокую тему о поиске смысла жизни.

Ребята активно поддерживали беседу о недопущении разного вида правонарушений и приверженности здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция школьники патриотическое воспитание Боевое братство

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