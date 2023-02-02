В Улан-Удэ ветераны транспортной полиции провели урок мужества

Общество, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Занятие состоялось у старшеклассников



Ветераны Улан-Удэнскго ЛО МВД России на транспорте и «Боевое братство» провели занятие прошло в средней школе № 36 города Улан-Удэ.



Отставные офицеры совместно с правоохранителями не только рассказали школьникам о героях Великой Отечественной войны и побеседовали о понятии долга, чести и подвига, но и задели глубокую тему о поиске смысла жизни.



Ребята активно поддерживали беседу о недопущении разного вида правонарушений и приверженности здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

