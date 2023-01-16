Сразу 27 детей в Улан-Удэ отправили на карантин

Из-за ОРВИ вновь пришлось изолировать целый класс
Всего в столице Бурятии сегодня болеют 2755 школьников, 41 сотрудник образовательных учреждений и 37 педагогов.
- Ранее закрытый на карантин класс СОШ № 56 вышел на очное обучение, – отметили в комитете по образованию.
В детских садах не пришлось изолировать ни одну группу. В образовательных учреждениях города продолжается работа по профилактике острых вирусных заболеваний. Там усилили «утренний фильтр», ввели «кабинетную систему» обучения и отменили массовые мероприятия. Детей и сотрудников с симптомами ОРВИ оперативно отстраняют от обучения и работы. Кроме того, в школах пополняют запасы антисептиков и средств индивидуальной защиты.
В детских садах не пришлось изолировать ни одну группу. В образовательных учреждениях города продолжается работа по профилактике острых вирусных заболеваний. Там усилили «утренний фильтр», ввели «кабинетную систему» обучения и отменили массовые мероприятия. Детей и сотрудников с симптомами ОРВИ оперативно отстраняют от обучения и работы. Кроме того, в школах пополняют запасы антисептиков и средств индивидуальной защиты.