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Сразу 27 детей в Улан-Удэ отправили на карантин

Сразу 27 детей в Улан-Удэ отправили на карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за ОРВИ вновь пришлось изолировать целый класс

На карантине из-за ОРВИ находится один из классов улан-удэнской школы № 49, в котором насчитывается 27 учеников. Причина – превышение порога заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями среди детей – свыше 20%, сообщили 16 января в комитете по образованию.

Всего в столице Бурятии сегодня болеют 2755 школьников, 41 сотрудник образовательных учреждений и 37 педагогов.

- Ранее закрытый на карантин класс СОШ № 56 вышел на очное обучение, – отметили в комитете по образованию.

В детских садах не пришлось изолировать ни одну группу. В образовательных учреждениях города продолжается работа по профилактике острых вирусных заболеваний. Там усилили «утренний фильтр», ввели «кабинетную систему» обучения и отменили массовые мероприятия. Детей и сотрудников с симптомами ОРВИ оперативно отстраняют от обучения и работы. Кроме того, в школах пополняют запасы антисептиков и средств индивидуальной защиты.

ОРВИ школы

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