В Улан-Удэ школьников снова начали отправлять на карантин из-за ОРВИ

Во всех школах города усилили меры профилактики и отменили массовые мероприятия













Как сообщал «Байкал-Daily», накануне главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прогнозировал возможный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в связи с окончанием новогодних праздников. «Мы понимаем, что заболеваемость снизилась в связи с максимальным разобщением населения в период продолжительных выходных, поэтому истинную эпидситуацию мы сможем увидеть только по истечении первой рабочей недели», - отмечал он.

Один класс в улан-удэнской школе № 56 закрыли на карантин. Причина тому – рост заболеваемости ОРВИ среди учеников. Эпидпорог там оказался превышен на 20%. Об этом на очередном планёрном совещании в городской администрации сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.- Исходя из данных ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом, на 29 декабря 2022 года общее число болеющих школьников составляло 1332 человека – это 2 %. По данным на 9 января 2023-го – 2015 человек или 3 %, а 10 января – 2133, – рассказали Митрофанова.Среди дошкольников насчитали 425 заразившихся – 1,82 % от их общей численности детей. Групп, закрытых на карантин, в детских садиках нет.Во всех образовательных учреждениях Улан-Удэ продолжается работа по профилактике острых вирусных заболеваний. Там усилили «утренний фильтр», ввели «кабинетную систему» обучения и отменили массовые мероприятия. Ребятишек и сотрудников с симптомами ОРВИ оперативно изолируют. Кроме того, в школах пополнили запасы антисептиков и средств индивидуальной защиты.