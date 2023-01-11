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В Улан-Удэ школьников снова начали отправлять на карантин из-за ОРВИ

В Улан-Удэ школьников снова начали отправлять на карантин из-за ОРВИ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Во всех школах города усилили меры профилактики и отменили массовые мероприятия

Один класс в улан-удэнской школе № 56 закрыли на карантин. Причина тому – рост заболеваемости ОРВИ среди учеников. Эпидпорог там оказался превышен на 20%. Об этом на очередном планёрном совещании в городской администрации сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

- Исходя из данных ежедневного мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом, на 29 декабря 2022 года общее число болеющих школьников составляло 1332 человека – это 2 %. По данным на 9 января 2023-го – 2015 человек или 3 %, а 10 января – 2133, – рассказали Митрофанова.

Среди дошкольников насчитали 425 заразившихся – 1,82 % от их общей численности детей. Групп, закрытых на карантин, в детских садиках нет.

Во всех образовательных учреждениях Улан-Удэ продолжается работа по профилактике острых вирусных заболеваний. Там усилили «утренний фильтр», ввели «кабинетную систему» обучения и отменили массовые мероприятия. Ребятишек и сотрудников с симптомами ОРВИ оперативно изолируют. Кроме того, в  школах пополнили запасы антисептиков и средств индивидуальной защиты.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прогнозировал возможный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в связи с окончанием новогодних праздников. «Мы понимаем, что заболеваемость снизилась в связи с максимальным разобщением населения в период продолжительных выходных, поэтому истинную эпидситуацию мы сможем увидеть только по истечении первой рабочей недели», - отмечал он. 

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