Новое ведомство заработает с 1 января
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 января 2023 года в Бурятии, как и по всей стране, появится новое ведомство. В результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования заработает Социальный фонд.
- Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые находились в компетенции двух фондов. Работа нового фонда будет направлена на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное предоставление мер поддержки, - подчеркнули в ОПФР по Бурятии.
Кто возглавит ведомство, уже известно – это Климентий Шомоев, который два года (с января 2020-го) руководил отделением Пенсионного фонда России по Бурятии.
Константин Шомоев в 2001 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Менеджмент в социальной сфере».
Профессиональную деятельность начал в 2001 году с должности главного специалиста экономической группы управления ПФР в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
С 2006 года по 2007 года работал начальником управления ПФР в Бичурском районе. После этого занял должность начальника управления финансового обеспечения и материально-технического снабжения ОПФР по Бурятии, в которой проработал до мая 2008 года.
С мая 2008 года по январь 2020 года продолжил курировать данное направление в должности заместителя управляющего ОПФР по Бурятии.
С 21 января 2020 года назначен управляющим ОПФР по Бурятии.
За время работы в системе Пенсионного фонда РФ Климентий Шомоев награжден нагрудным знаком «Отличник ПФР», почётной грамотой ПФР, нагрудным знаком «Почётный работник ПФР», почётной грамотой правительства Бурятии, благодарственным письмом главы Бурятии.
В ноябре 2022 года отмечен благодарностью министра труда и социального развития РФ «За безупречный труд».
Назначен руководитель отделения Социального фонда по Бурятии
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