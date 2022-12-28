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В Бурятии объявили о создании нового ведомства

В Бурятии объявили о создании нового ведомства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике объединят пенсионный фонд и ФСС

В республиканском отделении пенсионного фонда России сообщили, что с 1 января в Бурятии, как и по всей стране, заработает новое ведомство. Это Социальный фонд России (СФР) по Бурятии, который появится после объединения ПФР и фонда социального страхования (ФСС).

Вместе с этим изменится и название аккаунтов ПФР по РБ в соцсетях. Там продолжат публиковать полезную информацию о государственной поддержке, различных пособиях и выплатах от СФР.

Решение о слиянии ФСС и ПФР приняли, чтобы упростить получение мер социальной поддержки. С нового года все государственные услуги по социальному обеспечению будут предоставляться в режиме «одного окна». Указ о создании новой структуры президент РФ Владимир Путин подписал ещё в июле.


пенсионный фонд России

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