В Бурятии объявили о создании нового ведомства

В республике объединят пенсионный фонд и ФСС
В республиканском отделении пенсионного фонда России сообщили, что с 1 января в Бурятии, как и по всей стране, заработает новое ведомство. Это Социальный фонд России (СФР) по Бурятии, который появится после объединения ПФР и фонда социального страхования (ФСС).
Вместе с этим изменится и название аккаунтов ПФР по РБ в соцсетях. Там продолжат публиковать полезную информацию о государственной поддержке, различных пособиях и выплатах от СФР.
Решение о слиянии ФСС и ПФР приняли, чтобы упростить получение мер социальной поддержки. С нового года все государственные услуги по социальному обеспечению будут предоставляться в режиме «одного окна». Указ о создании новой структуры президент РФ Владимир Путин подписал ещё в июле.
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