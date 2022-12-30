Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
С 30 декабря по 9 января в Улан-Удэ проходит выставка рисунков, экспозиция которых составлена из лучших работ участников конкурса «Мой красивый край». Юные художники на бумаге изобразили общественные и дворовые пространства, которые достойны стать центром притяжения в своих городах и сёлах.
Увидеть рисунки на тематику благоустройства Бурятии горожане и гости Улан-Удэ смогут на третьем этаже торгового центра ТРЦ «Форум», рядом с кинотеатром. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Награждение победителей конкурса прошло на прошлой неделе. Они получили грамоты, сладкие подарки и сертификаты на приобретение творческой продукции.
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В Улан-Удэ открылась выставка «Мой красивый край»
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