В Бурятии назвали победителей конкурса «Мой красивый край»

Общество, Фото: центр компетенций по вопросам горсреды РБ

Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах



В Бурятии подвели итоги конкурса рисунков «Мой красивый край», посвящённого благоустройству республики. Работы принимались на протяжении двух месяцев.



- В прошлом году мы уже проводили подобный конкурс рисунков, только он был направлен на столицу Бурятии. Дети показали каким они хотят видеть город Улан-Удэ в будущем. Благодаря полученному опыту, в этом году мы провели конкурс более масштабно и принимали заявки со всей республики. Главная задача конкурса было найти новые идеи для благоустройства парков, скверов и дворов, а также вовлечь юных жителей в преображение родного края. В конкурсе «Мой красивый край» принимали участие дети от 8 до 18 лет», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Рисунки рассматривались по трём номинациям: «Мой красивый город», «Мое красивое сёло» и «Там, где я играю». Также в каждой номинации были отобраны работы по двум категориям: «1 категория» – от 8 до 13 лет, «2 категория» – от 14 до18 лет.



Жюри конкурса выбрали следующих победителей:



В номинации «Моё красивое село»



1 возрастная категория

1 место – Василиса С.

2 место – Ксения П.

3 место – Туяна Ш.



2 возрастная категория

3 место – Николай К.



В номинации «Мой красивый город»



1 возрастная категория

1 место – Саяна Б.

2 место – Ильмира Д.

3 место – Анна Ф.



2 возрастная категория

1 место – Ярослава К.

2 место – Марьяна Ж.

3 место – Диана Б.



В номинации «Там, где я играю»



1 возрастная категория

1 место – Никита Т.

2 место – Вероника Н.

3 место – Вероника В.



2 возрастная категория

3 место – Анастасия Т., Доминика Г. и Николай К.



Все победители конкурса получат грамоты и денежные призы. Об этом сообщает центр компетенций по вопросам горсреды Бурятии.



