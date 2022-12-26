Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
В Бурятии подвели итоги конкурса рисунков «Мой красивый край», посвящённого благоустройству республики. Работы принимались на протяжении двух месяцев.
- В прошлом году мы уже проводили подобный конкурс рисунков, только он был направлен на столицу Бурятии. Дети показали каким они хотят видеть город Улан-Удэ в будущем. Благодаря полученному опыту, в этом году мы провели конкурс более масштабно и принимали заявки со всей республики. Главная задача конкурса было найти новые идеи для благоустройства парков, скверов и дворов, а также вовлечь юных жителей в преображение родного края. В конкурсе «Мой красивый край» принимали участие дети от 8 до 18 лет», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Рисунки рассматривались по трём номинациям: «Мой красивый город», «Мое красивое сёло» и «Там, где я играю». Также в каждой номинации были отобраны работы по двум категориям: «1 категория» – от 8 до 13 лет, «2 категория» – от 14 до18 лет.
Жюри конкурса выбрали следующих победителей:
В номинации «Моё красивое село»
1 возрастная категория
1 место – Василиса С.
2 место – Ксения П.
3 место – Туяна Ш.
2 возрастная категория
3 место – Николай К.
В номинации «Мой красивый город»
1 возрастная категория
1 место – Саяна Б.
2 место – Ильмира Д.
3 место – Анна Ф.
2 возрастная категория
1 место – Ярослава К.
2 место – Марьяна Ж.
3 место – Диана Б.
В номинации «Там, где я играю»
1 возрастная категория
1 место – Никита Т.
2 место – Вероника Н.
3 место – Вероника В.
2 возрастная категория
3 место – Анастасия Т., Доминика Г. и Николай К.
Все победители конкурса получат грамоты и денежные призы. Об этом сообщает центр компетенций по вопросам горсреды Бурятии.
В Бурятии назвали победителей конкурса «Мой красивый край»
Общество, Фото:
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