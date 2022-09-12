«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ежегодной выставки-конкурса «Дары осени»
9 сентября на территории центра инженерно-технического обеспечения и вооружения УФСИН по Бурятии прошла выставка-конкурс «Дары осени». Традиционная выставка прошла в 25-й раз. На суд зрителей и жюри сотрудники УФСИН, а также ветераны ведомства представили выращенный на своих огородах урожай.
Ежегодно участники конкурса стараются удивить жюри осенней экспозицией, защищая её художественным представлением или даже театральными постановками. На этот раз сотрудники также постарались в оформлении своих выставочных мест. Многие облачились в яркие и тематические наряды, большинство смастерили поделки из овощей. Также гости выставки могли полакомиться блюдами, которые приготовили участники. Было практически всё – от привычных солений до фаршированного гречкой поросёнка, здесь кулинарная фантазия не имела ограничений. Завершился праздник всеобщим танцем.
В состав жюри вошли известный агроном Анатолий Кушнарев, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников, директор республиканского центра социальной адаптации лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» Сергей Жамцаев, доцент кафедры ландшафтного дизайна и экологии Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Валентина Татарникова, главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.
Жюри определяли победителей в разных номинациях. Это самый большой овощ или фрукт, самый редкий экземпляр цветов, овощей и фруктов, самый лучший напиток, лучшее консервирование, приготовленное блюдо из даров осени и самые оригинальные композиции из цветов, поделки и плакаты.
Первое общекомандное место заняла команда сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Серебро у сотрудников исправительной колонии №8. Третьей стала команда исправительной колонии № 2.
Победителям вручили дипломы и призы.
В Бурятии сотрудники УФСИН соревновались, у кого урожай лучше
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