В Хабаровске покажут медицинский атлас из Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На выставке будут представлены высокоточные копии листов атласа



С 12 августа в Хабаровске открывается передвижная выставка «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия». Копии атласа из фондов национального музея Бурятии покажут в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.



На выставке будут представлены 40 высокоточных страховых копий листов атласа. В 40 картинах - иллюстрациях содержатся рисунки, раскрывающие содержание предмета тибетской медицины: теорию, основы клинической медицины, методы лечения, сведения об этике врача, подготовке врачебных кадров и т.д.



- Атлас тибетской медицины, хранящийся в фондах национального музея Республики Бурятия, является единственной полной копией тибетского подлинника XVII века. Значение атласа тибетской медицины, созданного в Тибете в XVII веке, для современной цивилизации трудно переоценить. Он наглядно иллюстрирует тысячелетие традиций врачевания, сложившийся на основе синтеза знаний Востока и эллинистической медицины, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



Выставка будет работать в Хабаровске по 2 октября.



Возрастное ограничение 6+

