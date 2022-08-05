Мероприятие состоится на родине писателя
9 августа в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии пройдёт праздник, посвящённый дню рождения Исая Калашникова. Мероприятия проведут в музее-усадьбе народного писателя республики.
В программе праздника:
10:00 - Митинг памяти народного писателя Бурятии
10:15 - Экскурсия по музею-усадьбе
10:35 - Традиционные «Калашниковские чтения». Презентация районного книгоиздательского проекта «Слово о родной земле».
Пресс-служба администрации Мухоршибирского района приглашает всех желающих принять участие.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проведут «Калашниковские чтения»
Общество, Фото:
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