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Иркутские студенты создают «умную» спортивную одежду

Иркутские студенты создают «умную» спортивную одежду
Общество,  Фото:pixabay.com
Одежда будет измерять показания организма непосредственно во время тренировок

Команда студентов Иркутского национального исследовательского технического университета планирует создать спортивную одежду «Smart form», которая будет измерять показания организма человека во время тренировок. Проект участвует в конкурсе «Студенческий стартап» и претендует на получение гранта в размере 1 млн рублей.

«Smart form» разрабатывает научно-исследовательское студенческое объединение «Физическая культура и здоровье», лидером которого является студентка института энергетики Елизавета Емельянова. Исследования ведутся под руководством заведующей кафедрой физической культуры Ольги Кузьминой.

- «Smart form» – это линейка спортивной одежды, предназначенная для облегчения «жизни» всем людям, которые ответственно относятся к своему здоровью. В перспективе создание рабочего прототипа формы, ориентируясь на средний класс потребления. Нашу разработку мы планируем начинить датчиками, чтобы измерять показания организма непосредственно во время тренировок. Затем данные будут собираться в облако, мы сможем изучить их, сделать выводы и разработать оптимальную программу тренировок. В будущем мы намерены усовершенствовать «Smart form», дополнив такими простыми вещами, как «напоминание», которое поможет не забыть вовремя восполнить уровень жидкости в организме, или же сделать перерыв в тренировке. В наши планы входит создание специального приложения. Оно будет синхронизироваться со «Smart form» и хранить, анализировать данные, а также создавать индивидуальную программу тренировок для пользователя, – рассказала Елизавета Емельянова.

Студенты рассматривают разные варианты материалов, из которых может быть изготовлена спортивная одежда. Для того, чтобы выбрать оптимальный вариант, объединение «Физическая культура и здоровье» проведёт опрос среди студентов, спортсменов.

- Зарубежный рынок предлагает «умные ткани», где микросхемы вшиты в волокна. В современных реалиях, когда нам нужно разрабатывать импортонезависимые товары, мы считаем свою идею перспективной. Инновационный спортивный костюм будет востребован спортсменами-профессионалами и любителями, - отметила Елизавета.

В состав команды разработчиков входят студенты Алина Антонова, Елена Бубнова, Даниил Истомин, Анастасия Картавская, Денис Ивановских, Владислав Логонов, Даниил Давыдов и Максим Пастернаков. Консультантом по инженерно-технической части выступает Александр Вовсеенко, а по экономической – Полина Непокрытых. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.

Иркутск студенты вузы наука одежда спорт

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