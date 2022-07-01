Учёного из Бурятии отметили высшей наградой

Борис Базаров получил золотую медаль Дальневосточного отделения Российской академии наук
Бурятского учёного, доктора исторических наук, директора института монголоведения, буддологии и тибетологии Бориса Базарова по решению президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук наградили золотой медалью, которая носит имя президента академии наук Советского Союза Владимира Комарова.
Высшая награда, вручённая бурятскому академику, стала четвертой в истории. Торжественная церемония прошла во время международной научной конференции в присутствии учёных со всей страны и Монголии.
- Мы вручаем эту медаль Борису Вандановичу за его выдающиеся научные достижения, за его организаторский талант, позволяющий собирать в одном месте столько выдающихся людей, которые, безусловно, очень заняты. Но они едут в Бурятию, потому что здесь всегда интересно и всегда встречает добродушный и гостеприимный хозяин, - отметил вице-президент РАН Валентин Сергиенко.
Владимир Комаров возглавлял академию наук Советского Союза в самый тяжёлый период для страны: с 1938 по 1945 год. Также учёный был первым директором Дальневосточного филиала АН СССР, который создали в 1932 году. Золотую медаль имени академика учредили как высшую награду 24 марта 2020 года, чтобы стимулировать и поощрять учёных за выдающийся вклад в организацию и развитие научных исследований на Дальнем Востоке России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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