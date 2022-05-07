Школьников Бурятии приглашают на конкурс о Петре I

Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
В Бурятии продолжается приём заявок на участие в творческом конкурсе «Пётр Великий: история, традиции, мифы». Мероприятие проводится среди учеников от 8 до 18 лет. Конкурс посвящён Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, а также 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.
Конкурс проводится в номинациях: «Изобразительное искусство», «Литературное творчество», «Социальная реклама (плакат) реформ Петра I», «Новые технологии (видео, анимация, мультимедиа)» и в возрастных категориях 8-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.
- Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческую работу по одной или нескольких из установленных номинаций, заполнить заявку на участие и направить работу до 27 мая по e-mail: kibanovam@mail.ru или по адресу: ул. Ербанова, д. 4, 2 этаж, читальный зал, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
По итогам конкурса в каждой номинации определят победителя. Будут вручены дипломы и поощрительные призы. Всем участникам будет вручена благодарность/сертификат участника. Итоги будут подведены в рамках Дней славянской письменности и культуры в национальной библиотеке Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
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