Школьников Бурятии приглашают на конкурс о Петре I

Участвовать могут дети от 8 до 18 лет



В Бурятии продолжается приём заявок на участие в творческом конкурсе «Пётр Великий: история, традиции, мифы». Мероприятие проводится среди учеников от 8 до 18 лет. Конкурс посвящён Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая, а также 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.



Конкурс проводится в номинациях: «Изобразительное искусство», «Литературное творчество», «Социальная реклама (плакат) реформ Петра I», «Новые технологии (видео, анимация, мультимедиа)» и в возрастных категориях 8-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.



- Для участия в конкурсе необходимо выполнить творческую работу по одной или нескольких из установленных номинаций, заполнить заявку на участие и направить работу до 27 мая по e-mail: kibanovam@mail.ru или по адресу: ул. Ербанова, д. 4, 2 этаж, читальный зал, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



По итогам конкурса в каждой номинации определят победителя. Будут вручены дипломы и поощрительные призы. Всем участникам будет вручена благодарность/сертификат участника. Итоги будут подведены в рамках Дней славянской письменности и культуры в национальной библиотеке Бурятии.



Возрастное ограничение 6+

