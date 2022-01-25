 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

19-летнего жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

19-летнего жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com.
Парень неоднократно нарушал закон

19-летний житель Муйского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за езду в нетрезвом виде.

В суде установлено, что ранее, в апреле 2021 года, молодой человек привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, в июне того же года его осудили за угон. На это парень не остановился. Не имея водительских прав, в августе прошлого года он вновь сел за руль автомашины в нетрезвом состоянии. Молодого человека задержали сотрудники полиции.

- Муйский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стартовал челлендж бурятских скороговорок
Стартовал челлендж бурятских скороговорок
Общество, 25.01.2022
Участникам предлагается исполнить один из двух вариантов
В Бурятии дадут субсидии социально-ориентированным организациям
В Бурятии дадут субсидии социально-ориентированным организациям
Общество, 25.01.2022
Получить грант могут организации, чья деятельность улучшает социально-экономические условия жизни людей
Монгольская облепиха готова к завоеванию европейского рынка
Монгольская облепиха готова к завоеванию европейского рынка
Общество, 25.01.2022
Облепиха попала в специальный реестр географических указаний
В Улан-Удэ обещают высадить 23 тысячи деревьев
В Улан-Удэ обещают высадить 23 тысячи деревьев
Общество, 25.01.2022
За три года было посажено 95 тысяч деревьев и кустарников
Улан-удэнку удивил результат эксперимента с магазинным мясом
Улан-удэнку удивил результат эксперимента с магазинным мясом
Общество, 25.01.2022
Покупное куриное мясо предложили бездомным собакам
В Бурятии сохранится снежная погода
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, 25.01.2022
В Улан-Удэ днём до -14 градусов 
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Общество, 24.01.2022
В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов
В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо
В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо
Общество, 24.01.2022
На работы выделят 3,5 миллиона рублей
В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
Общество, 24.01.2022
Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики
В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы
В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы
Общество, 24.01.2022
В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски
В дацанах России пройдут большие молебны
В дацанах России пройдут большие молебны
Общество, 24.01.2022
Они посвящены Сагаалгану и подготовке к переходу в следующий год
В Ангарске 8 пар заключили брак на льду
В Ангарске 8 пар заключили брак на льду
Общество, 24.01.2022
Мероприятие состоялось 22 января
Спектакль театра из Улан-Удэ вошёл в афишу фестиваля театров ДФО
Спектакль театра из Улан-Удэ вошёл в афишу фестиваля театров ДФО
Общество, 24.01.2022
Русский драмтеатр представит постановку Сергея Левицкого

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^