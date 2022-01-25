19-летнего жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Парень неоднократно нарушал закон



19-летний житель Муйского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за езду в нетрезвом виде.



В суде установлено, что ранее, в апреле 2021 года, молодой человек привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, в июне того же года его осудили за угон. На это парень не остановился. Не имея водительских прав, в августе прошлого года он вновь сел за руль автомашины в нетрезвом состоянии. Молодого человека задержали сотрудники полиции.



- Муйский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

