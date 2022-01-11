Появились новые подробности нашумевшего конфликта в маршрутке №2
Как сообщал «Байкал Daily», недавно в Улан-Удэ нашумел конфликт в маршрутке №2, произошедший вечером 7 января. Очевидец сняла на видео, как агрессивные две женщины и мужчина нападают на девушку-пассажирку и отбирают у неё телефон (в чехле которого были ещё и деньги). Нападение сопровождалось обилием мата в сторону жертвы, которая была в сильном шоке.
Спустя два дня полицейские установили и задержали одну из нападавших. На неё возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба» из-за присвоенного телефона.
Очевидец, заснявшая нападение на видео, также помогла пострадавшей девушке. Она вышла с ней на остановке и помогла вызвать полицию.
Как выяснилось, неравнодушным очевидцем была бурятская певица, композитор, ведущая мероприятий, автор благотворительного проекта «Буян хэшэг» и автор песенного проекта «Дууша буряад» Светлана Санжитова. Об этом улан-удэнцам рассказали в паблике ves_ulan_ude_.
Светлана ещё в день конфликта опубликовала снятое видео на своей странице в Instagram, где и отметила различные информационные паблики Бурятии, чтобы распространить информацию как можно быстрее и найти обидчиков.
- Я успела снять только конец, в начале были сильные удары кулаками по голове. Девушка из-за шокового состояния начала кричать. Девушка вся тряслась от эмоционального шока! - рассказывает она о эмоциях девушки Светлана.
Благодарная девушка в знак признательности подарила Светлане Санжиевой небольшую сумму денег и шоколадку. Такой жест Светлана оценила и поделилась приятным со своими подписчиками.
«Презент от девушки, которая пострадала в маршрутке. За видео и помощь», - подписала сторис певица.
Бурятская певица помогла избитой в маршрутке девушке
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