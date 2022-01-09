В Улан-Удэ задержали участницу конфликта в маршрутке





- 7 января около 20.15 в полицию Улан-Удэ поступило заявление о конфликте в маршрутном такси, в результате которого был похищен сотовый телефон у одной из пассажирок. Ущерб составил более 10 тысяч рублей. Предварительно, потасовка возникла из-за сделанного ею замечания 30-летней женщине: та, разговаривая по телефону в автобусе, использовала нецензурную брань. Словесная перепалка вылилась в обоюдные оскорбления и нанесение побоев, к которым, в том числе, присоединилась подруга 30-летней горожанки, - сообщают в МВД по Бурятии.



После конфликта, когда приятельницы вышли из маршрутного такси на остановке общественного транспорта «Левый берег», заявительница заметила пропажу своего мобильного устройства. Гаджет выпал из её сумки в ходе потасовки и был похищен.



- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и по месту работы задержали подозреваемую - оппонентку потерпевшей, - прокомментировали в МВД по Бурятии.



«Выяснилось, что сотовый телефон в автобусе подобрал её супруг: придя на остановку встречать жену, он в суматохе принял чужой мобильный за её. Уже находясь дома, подозреваемая обнаружила наличие обоих гаджетов, но не стала спешить возвращать чужое имущество. Мобильное устройство она решила оставить для собственного пользования, для чего уничтожила сим-карту и сбросила настройки телефона до заводских», - рассказали в министерстве.



В ходе выемки следователем у неё изъят чужой гаджет.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».



Свою вину улан-удэнка признала. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

