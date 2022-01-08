В Улан-Удэ избили и ограбили пассажирку маршрутки

На девушку напали из-за сделанного неадекватной компании замечания



В Улан-Удэ очевидцы сняли на видео дерзкий грабёж, который произошёл в салоне маршрутки прямо на глазах у других пассажиров. Видео появилось в паблике ves_ulan_ude_, автор утверждает, что преступление произошло в маршрутке №2.



По словам свидетельницы, неадекватные пассажиры зашли в маршрутку на остановке «Виадук». Они громко на весь салон матерились, из-за чего девушка-пассажирка, ехавшая с ребёнком, сделала им замечание. Тогда-то троица и напала на неё с кулаками.



Они били девушку по голове, так что слетела шапка, а затем силой забрали её телефон. В чехле смартфона, как выяснилось, были ещё и деньги. Нападение сопровождалось обилием мата в сторону жертвы, из которых «тупица» было самым мягким.



Пострадавшая девушка явно была в шоковом состоянии. Увидев, как нападавшие хотят спокойно выйти из салона, она закричала: «Вызывайте полицию! Водитель, закрывай дверь!» Однако то ли водитель растерялся, то ли испугался, но буйных пассажиров он выпустил.



- На видео видно, как мужчина подбирает телефон, и все они выходят на следующей остановке. Пришлось мне с девушкой выйти на «Титане» на Бурводе и вызвать полицию. Девушка вся тряслась от эмоционального шока! Водитель никак не отреагировал на происходящее действие, ему было параллельно, - рассказала очевидец.



Также, по её словам, очень сильно испугался ребёнок пострадавшей, он был в сильном стрессе.



Избитая и ограбленная девушка написала заявление в полицию.



Отметим, большинство пассажиров, на глазах которых произошло нападение, никак не реагировали. Сидящие рядом люди молча наблюдали за избиением, лишь пожилая женщина привстала и подошла, вероятно, желая помочь, но явно боясь агрессивных грабителей.

