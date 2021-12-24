Свободно более 360 ковидных коек
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 195 человек. Суточный прирост впервые за последние дни упал ниже отметки «200». Так, позавчера был 201 новый заражённый, а до этого 203, 207, 212, 219, 224, 228, 231.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 75 171. Из них 46% (34 703) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время от ковида в Бурятии 69 377 жителей. Накануне вылечились 296 человек.
Скончались за сутки семь больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что шестеро из них были старше 65 лет (точный возраст не называется).
За всё время в Бурятии зафиксировано 2369 летальных исходов среди пациентов с ковидом.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1163 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на восемь меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 133 пациента (столько же, сколько было сутки назад). 71 пациент на ИВЛ.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1539 коек: занято – 1163, свободно 376 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,6%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2262 человека. За сутки таких больных стало меньше на 100.
Число контактных лиц – 11 100 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 434 626 человек. Повторную вакцинацию начали 76 821 житель.
В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 200
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