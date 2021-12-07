Соревнования проходили в Екатеринбурге с 3 по 5 декабря
Сборная Бурятии по тхэквондо ИТФ в составе 14 спортсменов приняли участие в кубке России, где завоевали 7 медалей. 48 команд страны боролись за награды в соревнованиях в Екатеринбурге.
Золотая медаль у Артура Б. среди юниоров 16-17 лет в спарринге в весовой категории до 69 кг и у Михея И. бронзовая медаль в весе до 63 кг.
Среди юниорок 16-17 лет в спарринге Валерия М. в весовой категории до 52 кг и Вероника Ч. в весовой категории до 64 кг стали обладателями бронзовых медалей соревнований.
Анастасия Б. поднялась на высшую ступень пьедестала среди юниорок 14-15 лет в категории до 45 кг. Первое место у Марии Ф. в спарринге среди девушек 11 и 13 лет. Бронзовая медаль у Никиты З. в весовой категории до 45 кг.
Эти соревнования являются репетицией перед чемпионатом и первенством России, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Тхэквондисты Бурятии завоевали 7 медалей кубка России
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