В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками

Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы
В столице Бурятии с 25 по 31 августа в рамках лаборатории оперных режиссёров «Baikal Opera lab» пройдёт серия онлайн-встреч с теоретиками и практиками современного музыкального (и не только) театра. На встречах будет затронут широкий спектр тем, относящихся к развитию профессии режиссёра: новые лабораторные форматы, взаимодействия театра и музея, комьюнити-проекты в музыкальном театре и многое другое.
25 августа состоится официальное онлайн открытие лаборатории. В этот день будет проведена встреча «Новая музыка – новые форматы» с режиссёром Екатериной Василевой. 26 августа пройдёт лекция «Опера будущего» Ивана Нечаева («Inner Emigrant»). 27 августа лекцию «Комьюнити-проекты в музыкальном театре» прочитает Ника Пархомовская. Лекция «Мёртвые ничего не знают: возможен ли режиссёрский театр в опере в 2021 году?» Аи Макаровой состоится 28 августа.
29 августа участники лаборатории могут пройти практикум «Голоса носителей» драматурга Екатерины Августеняк. 30 августа они встретятся с композитором Николаем Поповым. На 31 августа предварительно запланирована встреча с режиссёром Василием Бархатовым.
К участию приглашаются все, кто связан и кому интересно театральное и оперное искусство. Подробнее о каждой лекции в скором времени можно узнать на сайте Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.
Возрастное ограничение 16+
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