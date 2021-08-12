 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 августа

Популярное

В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками

В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы

В столице Бурятии с 25 по 31 августа в рамках лаборатории оперных режиссёров «Baikal Opera lab» пройдёт серия онлайн-встреч с теоретиками и практиками современного музыкального (и не только) театра. На встречах будет затронут широкий спектр тем, относящихся к развитию профессии режиссёра: новые лабораторные форматы, взаимодействия театра и музея, комьюнити-проекты в музыкальном театре и многое другое.

25 августа состоится официальное онлайн открытие лаборатории. В этот день будет проведена встреча «Новая музыка – новые форматы» с режиссёром Екатериной Василевой. 26 августа пройдёт лекция «Опера будущего» Ивана Нечаева («Inner Emigrant»). 27 августа лекцию «Комьюнити-проекты в музыкальном театре» прочитает Ника Пархомовская. Лекция «Мёртвые ничего не знают: возможен ли режиссёрский театр в опере в 2021 году?» Аи Макаровой состоится 28 августа.

29 августа участники лаборатории могут пройти практикум «Голоса носителей» драматурга Екатерины Августеняк. 30 августа они встретятся с композитором Николаем Поповым. На 31 августа предварительно запланирована встреча с режиссёром Василием Бархатовым.

К участию приглашаются все, кто связан и кому интересно театральное и оперное искусство. Подробнее о каждой лекции в скором времени можно узнать на сайте Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.

Возрастное ограничение 16+
Улан-Удэ театр опера лекция онлайн встреча лаборатория режиссёр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками
Общество, 12.08.2021
Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
Дид Хамбо-лама встретился с губернатором Иркутской области
Общество, 12.08.2021
Стороны обсудили строительство дацанов, кумысоварение и бурятский язык
Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина
Иркутское землячество назвало лауреатов премии Щетинина
Общество, 12.08.2021
Её вручают за активную общественно-патриотическую деятельность в Иркутской области
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
На 4 полигонах в Бурятии военные уничтожили «противника»
Общество, 12.08.2021
В учениях приняли участие мотострелковые и танковые подразделения, а также разведгруппы
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
В Агинском округе вручили медали «За любовь и верность»
Общество, 12.08.2021
Семь пар супругов чествовали в Агинском районе
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Экспедиция «Байкал – Аляска» прибыла в Благовещенск
Общество, 12.08.2021
Экипажи проекта проплывут по рекам от Иркутска до устья Амура
В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер
В Бурятии за нерестом омуля будут следить с камер
Общество, 12.08.2021
Ситуацию планируют отслеживать при помощи беспилотников
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
На Иркутской ГЭС вновь увеличили сброс воды
Общество, 12.08.2021
Ситуация находится на контроле профильных ведомств
Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Усть-Ордынский борец примет участие в первенстве мира
Общество, 12.08.2021
Соревнования по вольной борьбе среди юниоров пройдут в Уфе
В Бурятии создают электронную карту музеев
В Бурятии создают электронную карту музеев
Общество, 12.08.2021
Нацмузей республики собирает материалы в районных музеях для уникального проекта
В Прибайкальском нацпарке вводят новые ограничения
В Прибайкальском нацпарке вводят новые ограничения
Общество, 12.08.2021
Выдача разрешений приостановлена в трёх лесничествах
Иркутский спортсмен награждён госнаградой за Олимпиаду
Иркутский спортсмен награждён госнаградой за Олимпиаду
Общество, 12.08.2021
Артём Черноусов удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
В Улан-Удэ завершена реконструкция школы №35
В Улан-Удэ завершена реконструкция школы №35
Общество, 12.08.2021
Объект введут в эксплуатацию 1 сентября
Спортсмены Аги стали победителями соревнований в парке «Тужи»
Спортсмены Аги стали победителями соревнований в парке «Тужи»
Общество, 12.08.2021
Абсолютные чемпионы получили призы от Даши Намдакова
Иркутский стрелок стал призёром первенства России
Иркутский стрелок стал призёром первенства России
Общество, 12.08.2021
Даниил Николаев взял «бронзу» в парной стрельбе из малокалиберной винтовки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^