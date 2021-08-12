В Улан-Удэ проведут онлайн-встречи с театральными практиками

Стала известна программа лаборатории режиссёров оперы



В столице Бурятии с 25 по 31 августа в рамках лаборатории оперных режиссёров «Baikal Opera lab» пройдёт серия онлайн-встреч с теоретиками и практиками современного музыкального (и не только) театра. На встречах будет затронут широкий спектр тем, относящихся к развитию профессии режиссёра: новые лабораторные форматы, взаимодействия театра и музея, комьюнити-проекты в музыкальном театре и многое другое.



25 августа состоится официальное онлайн открытие лаборатории. В этот день будет проведена встреча «Новая музыка – новые форматы» с режиссёром Екатериной Василевой. 26 августа пройдёт лекция «Опера будущего» Ивана Нечаева («Inner Emigrant»). 27 августа лекцию «Комьюнити-проекты в музыкальном театре» прочитает Ника Пархомовская. Лекция «Мёртвые ничего не знают: возможен ли режиссёрский театр в опере в 2021 году?» Аи Макаровой состоится 28 августа.



29 августа участники лаборатории могут пройти практикум «Голоса носителей» драматурга Екатерины Августеняк. 30 августа они встретятся с композитором Николаем Поповым. На 31 августа предварительно запланирована встреча с режиссёром Василием Бархатовым.



К участию приглашаются все, кто связан и кому интересно театральное и оперное искусство. Подробнее о каждой лекции в скором времени можно узнать на сайте Бурятского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.



Возрастное ограничение 16+

