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В Улан-Удэ всех желающих прокатят на бронетранспортере

В Улан-Удэ всех желающих прокатят на бронетранспортере
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие пройдёт в рамках грядущего военного форума

В Улан-Удэ на военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в конце августа текущего года, у горожан и гостей столицы Бурятии будет возможность прокатиться на бронетранспортере БТР-80.

Для безопасности посетителей форума заезды на БТР-80 высокой проходимости будут организованы в специально отведённом месте с ограждением. Управлять машиной будут профессиональные и опытные водители. За погрузкой людей и безопасностью в ходе движения БТР-80 будут следить военнослужащие, с которыми проводились занятия по организации катания и требованиям безопасности.

По словам пресс-службы ВВО, в текущем году военнослужащие соединений и воинских частей округа планируют организовать самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2021» в республике. Для этого они увеличили количество техники и расширили развлекательную программу. Форум начнётся одновременно на четырёх площадках: в Улан-Удэ на аэродроме «Восточный», в посёлке «Сосновый Бор» и в городе Кяхта на центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.

Как сообщалось ранее, в ходе форума «Армия-2021» жителям и гостям столицы республики покажут легендарную «Катюшу» и тяжёлый танк ИС-2.

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военнослужащие форум армия ВВО Улан-Удэ военная техника
 
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