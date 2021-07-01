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На форуме «Армия» в Улан-Удэ покажут легендарную «Катюшу»

На форуме «Армия» в Улан-Удэ покажут легендарную «Катюшу»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военные продемонстрируют ходовые способности машины

На военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, впервые покажут бесствольную систему реактивной артиллерии БМ-13 «Катюшу», которую восстановили военные мастера Восточного военного округа.

Военнослужащие запустят двигатель и в составе экипажа продемонстрируют ходовые способности боевой машины времён Великой Отечественной войны, проехав на площадке аэродрома.

Как сообщал «Байкал-Daily», машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времён Великой Отечественной войны, на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического подразделения для проведения восстановительных работ.

После полного восстановления БМ-13 «Катюша» приняла участие в параде Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну наряду с легендарными танками «Т-34» и «ИС-2».

Помимо Катюши гости форума на площадке вооружения и военной техники смогут увидеть современную технику, стоящую на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО, в частности, оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, новейший бронеавтомобиль «Тайфун», станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».

На площади свыше 10 тысяч квадратных метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развёрнута широкая культурно-развлекательная программа.

Для безопасности зрителей на площадках будет организовано патрулирование военной полицией, а участки, где планируется розыгрыш динамических эпизодов, будут оцеплены, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
ВВО
 
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