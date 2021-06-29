В Улан-Удэ ещё раз покажут танк «Иосиф Сталин»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии пройдёт форуме «Армия-2021»



На военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе текущего года на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, жителям и гостям города покажут легендарный танк ИС-2 «Иосиф Сталин», восстановленный военными мастерами Восточного военного округа. Военнослужащие продемонстрируют ходовые способности боевой машины времён Великой Отечественной войны, проехав на площадке аэродрома.



Напомним, что тяжёлый танк ИС-2 был снят с постамента в посёлке Сосновый Бор и был восстановлен и поставлен на ход мастерами отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО. 9 мая он впервые принял участие в параде Победы на площади Советов в столице Бурятии.



ИС-2 уже второй восстановленный танк времён Великой Отечественной в республике. Первый танк Т-34 военнослужащие ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы в 2019 году, он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.



Помимо танка ИС-2, гости форума на площадке вооружения и военной техники смогут увидеть современную технику, стоящую на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО, в частности, оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, новейший бронеавтомобиль «Тайфун», станцию радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».



Также жителям и гостям города покажут новые миноискатели «Коршун» и защитные костюмы «Сокол». Неконтактные миноискатели ИНВУ «Коршун» позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м как в грунте и снегу, так и в различных конструкциях и за преградами. Прибор способен обнаруживать взрывные устройства, находящиеся за стенами из бетона и кирпича, заборами из колючей проволоки и металлической сетки, под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Темп поиска в 40-50 раз выше темпа поиска металлодетектором.



ОВР-1 «Сокол» защищает от осколков, летящих со скоростью до 550 м/с, образующихся при срабатывании взрывных устройств во время сопровождения колонн, при проведении спецопераций по зачистке местности. Бронепластины «Сокола» изготовлены из лёгкого и высокопрочного полиэтилена. Сапер в этом костюме становится защищённым и от мин, имеющих бесконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие рядом металла. Ткань верха выполнена из негорючего материала.



На площади свыше 10 тысяч кв. метров вместе с выставками вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа. Будет показана работа расчёта беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», также ожидается динамическая демонстрация БТР-80 и бронеавтомобиля «Тайфун» с участием спецподразделений и использованием средств имитации.



- Мероприятия форума будут организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении, а также популяризации службы в Вооруженных силах Российской Федерации. При этом командование объединения примет все необходимые меры по предупреждению распространения и профилактике вирусной инфекции. Для безопасности зрителей на площадках будет организовано патрулирование военной полицией, а участки, где планируется розыгрыш динамических эпизодов, будут оцеплены, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

