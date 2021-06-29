 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 июня

28 июня

Популярное

В Улан-Удэ ещё раз покажут танк «Иосиф Сталин»

В Улан-Удэ ещё раз покажут танк «Иосиф Сталин»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице Бурятии пройдёт форуме «Армия-2021»

На военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе текущего года на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, жителям и гостям города покажут легендарный танк ИС-2 «Иосиф Сталин», восстановленный военными мастерами Восточного военного округа. Военнослужащие продемонстрируют ходовые способности боевой машины времён Великой Отечественной войны, проехав на площадке аэродрома.

Напомним, что тяжёлый танк ИС-2 был снят с постамента в посёлке Сосновый Бор и был восстановлен и поставлен на ход мастерами отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО. 9 мая он впервые принял участие в параде Победы на площади Советов в столице Бурятии.

ИС-2 уже второй восстановленный танк времён Великой Отечественной в республике. Первый танк Т-34 военнослужащие ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы в 2019 году, он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.

Помимо танка ИС-2, гости форума на площадке вооружения и военной техники смогут увидеть современную технику, стоящую на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО, в частности, оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, новейший бронеавтомобиль «Тайфун», станцию радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».

Также жителям и гостям города покажут новые миноискатели «Коршун» и защитные костюмы «Сокол». Неконтактные миноискатели ИНВУ «Коршун» позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м как в грунте и снегу, так и в различных конструкциях и за преградами. Прибор способен обнаруживать взрывные устройства, находящиеся за стенами из бетона и кирпича, заборами из колючей проволоки и металлической сетки, под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Темп поиска в 40-50 раз выше темпа поиска металлодетектором.

ОВР-1 «Сокол» защищает от осколков, летящих со скоростью до 550 м/с, образующихся при срабатывании взрывных устройств во время сопровождения колонн, при проведении спецопераций по зачистке местности. Бронепластины «Сокола» изготовлены из лёгкого и высокопрочного полиэтилена. Сапер в этом костюме становится защищённым и от мин, имеющих бесконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие рядом металла. Ткань верха выполнена из негорючего материала.

На площади свыше 10 тысяч кв. метров вместе с выставками вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа. Будет показана работа расчёта беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», также ожидается динамическая демонстрация БТР-80 и бронеавтомобиля «Тайфун» с участием спецподразделений и использованием средств имитации.

- Мероприятия форума будут организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении, а также популяризации службы в Вооруженных силах Российской Федерации. При этом командование объединения примет все необходимые меры по предупреждению распространения и профилактике вирусной инфекции. Для безопасности зрителей на площадках будет организовано патрулирование военной полицией, а участки, где планируется розыгрыш динамических эпизодов, будут оцеплены, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
ВВО форум армия военнослужащие Бурятия Улан-Удэ танк Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Рыболов из Бурятии завоевал медаль чемпионата Иркутска
Рыболов из Бурятии завоевал медаль чемпионата Иркутска
Общество, 29.06.2021
Спортсмены соревновались в ловле спиннингом с берега
На севере Бурятии стартовал ремонт памятника первопроходцам БАМа
На севере Бурятии стартовал ремонт памятника первопроходцам БАМа
Общество, 29.06.2021
Работы завершат до конца сентября этого года
В Бурятии открыты отели и турбазы из утверждённого реестра
В Бурятии открыты отели и турбазы из утверждённого реестра
Общество, 29.06.2021
Заехать могут отдыхающие, оплатившие бронь и имеющие прививки или отрицательный тест
В Бурятии провели чемпионат по киберспорту
В Бурятии провели чемпионат по киберспорту
Общество, 29.06.2021
В соревнованиях приняли участие более 200 игроков
В Кяхте до конца года построят детский сад
В Кяхте до конца года построят детский сад
Общество, 29.06.2021
В нём планируется открыть шесть групп, в том числе две ясельные
В Иркутске посчитали нецелесообразным повысить цены на проезд
В Иркутске посчитали нецелесообразным повысить цены на проезд
Общество, 29.06.2021
Администрация города проинформировала частных перевозчиков о нецелесообразности повышения цен
Бурятский борец стал призёром международного турнира
Бурятский борец стал призёром международного турнира
Общество, 29.06.2021
Тамир Гармаев завоевал «бронзу» в весовой категории 57 кг
В Иркутске вода уходит с подтопленных участков
В Иркутске вода уходит с подтопленных участков
Общество, 29.06.2021
Работы по устранению подтопления продолжаются
Подписан закон о втором «Дальневосточном гектаре»
Подписан закон о втором «Дальневосточном гектаре»
Общество, 29.06.2021
Программа также распространена на Арктическую зону РФ
В Иркутской области вводят ограничения из-за коронавируса
В Иркутской области вводят ограничения из-за коронавируса
Общество, 29.06.2021
Запрещены банкеты, корпоративы и другие торжественные мероприятия
В Улан-Удэ тушили «пожар» на острове Богородский
В Улан-Удэ тушили «пожар» на острове Богородский
Общество, 29.06.2021
Пожарную насосную станцию установили на протоке Уды
На Ольхоне под колёсами машины чудом выжила лиса
На Ольхоне под колёсами машины чудом выжила лиса
Общество, 29.06.2021
Сбитую лису на обочине заметили туристы
В Улан-Удэ от коронавируса скончалась опытная акушерка
В Улан-Удэ от коронавируса скончалась опытная акушерка
Общество, 29.06.2021
Любовь Трифонова 47 лет трудилась в женской консультации
В Бурятии восстанавливают мост через ручей Голубой
В Бурятии восстанавливают мост через ручей Голубой
Общество, 29.06.2021
Работы осложняются тем, что ручей теперь бежит в два потока

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^