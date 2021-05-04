В Бурятии завершился турнир по тактической стрельбе

В Улан-Удэ завершился открытый турнир по тактической стрельбе, посвящённый дню образования отряда мобильного особого назначения «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии. Представители федерации практической стрельбы республики обеспечивали судейство на соревнованиях.
пресс-служба Росгвардии по РБ
В этом году участие в соревнованиях приняли свыше 50 участников из 13 команд – бойцов спецподразделений силовых структур и воинских частей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Двухдневные соревнования проходили на стрелковом полигоне территориального управления Росгвардии. Спортсменам требовалось показать мастерство владения снайперской винтовкой, автоматическим оружием, пулемётом и пистолетом.
В результате упорной борьбы победителями в командном зачёте стали представители ОСН управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области. Ввторое и третье место заняли команды СОБР «Барс» и ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии.
Самым зрелищным этапом стали соревнования пулемётчиков и снайперов. Лучшим снайпером стал Алексей Т., а пулемётчиком - Анатолий Ж. Победители являются сотрудниками ОМОН управления Росгвардии по Бурятии.
Обладатели призовых мест соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.