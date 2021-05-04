В Бурятии завершился турнир по тактической стрельбе

пресс-служба Росгвардии по РБ



В Улан-Удэ завершился открытый турнир по тактической стрельбе, посвящённый дню образования отряда мобильного особого назначения «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии. Представители федерации практической стрельбы республики обеспечивали судейство на соревнованиях.В этом году участие в соревнованиях приняли свыше 50 участников из 13 команд – бойцов спецподразделений силовых структур и воинских частей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Двухдневные соревнования проходили на стрелковом полигоне территориального управления Росгвардии. Спортсменам требовалось показать мастерство владения снайперской винтовкой, автоматическим оружием, пулемётом и пистолетом.В результате упорной борьбы победителями в командном зачёте стали представители ОСН управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области. Ввторое и третье место заняли команды СОБР «Барс» и ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии.Самым зрелищным этапом стали соревнования пулемётчиков и снайперов. Лучшим снайпером стал Алексей Т., а пулемётчиком - Анатолий Ж. Победители являются сотрудниками ОМОН управления Росгвардии по Бурятии.Обладатели призовых мест соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.