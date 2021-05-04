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В Бурятии завершился турнир по тактической стрельбе

В Бурятии завершился турнир по тактической стрельбе
Общество,  Фото:пресс-служба Росгвардии по РБ
Соревнования были посвящены дню образования ОМОН «Кречет»

В Улан-Удэ завершился открытый турнир по тактической стрельбе, посвящённый дню образования отряда мобильного особого назначения «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии. Представители федерации практической стрельбы республики обеспечивали судейство на соревнованиях.


пресс-служба Росгвардии по РБ

В этом году участие в соревнованиях приняли свыше 50 участников из 13 команд – бойцов спецподразделений силовых структур и воинских частей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Двухдневные соревнования проходили на стрелковом полигоне территориального управления Росгвардии. Спортсменам требовалось показать мастерство владения снайперской винтовкой, автоматическим оружием, пулемётом и пистолетом.

В результате упорной борьбы победителями в командном зачёте стали представители ОСН управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области. Ввторое и третье место заняли команды СОБР «Барс» и ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии.

Самым зрелищным этапом стали соревнования пулемётчиков и снайперов. Лучшим снайпером стал Алексей Т., а пулемётчиком - Анатолий Ж. Победители являются сотрудниками ОМОН управления Росгвардии по Бурятии.

Обладатели призовых мест соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами, сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.
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