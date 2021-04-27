Открытые соревнования по хоккею с шайбой пройдут в Иркутске и Ангарске
В ледовых дворцах Иркутска и Ангарска с 3 по 7 мая состоится открытый областной турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008-2009 годов рождения, посвящённый подвигу коллектива Иркутского авиационного завода в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В турнире примут участие десять команд. Соревноваться будут иркутские команды «Айсберг», «Юность», «Байкал» и «Сибирский тигр», а также команды «Братск», ангарский «Зенит», «Ангара-Илим» из Усть-Илимска. В соревнованиях также будут участвовать гости – «Магнит» из Улан-Удэ, команды Забайкальского и Краснодарского краёв. Ожидается, что турнир соберёт около 250 человек.
Открытие состоится 3 мая в 11:00 часов в ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске. Церемония закрытия и торжественное награждение победителей будет проходить 7 мая в 14:30 также в ледовом дворце «Айсберг». На торжественных церемониях открытия и закрытия турнира выступят фигуристы. Для участников турнира Иркутский авиационный завод организует экскурсию в музей истории завода, посвящённую подвигу коллектива завода во время Великой Отечественной войны.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамотами. Кроме того, будут отмечены игроки по номинациям «Лучший бомбардир», «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший вратарь». Также памятные призы будут вручаться лучшим игрокам матча. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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Хоккеисты Бурятии примут участие в турнире Иркутской области
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