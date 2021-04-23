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В Бурятии пройдёт большой молебен у лика богини Янжимы

В Бурятии пройдёт большой молебен у лика богини Янжимы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В связи с карантинными мерами культурно-спортивных мероприятий не будет

5 мая в Баргузинском дацане у лика богини Янжимы пройдёт традиционный молебен. Большой молебен проведут ламы Баргузинского и Курумканского дацанов во главе с Дид Хамбо Ламой Буддийской традиционной Сангхи России Дагбой Очировым.

Сперва состоится молебен у лика богини Янжимы, затем у Цогчен дугана ламы проведут «сэржэм» и «далга».

В связи с карантинными мерами культурно-спортивные мероприятия отменяются.

Ежегодно весной в Баргузинском дацане проводился большой праздник почитания богини Янжимы: проходил молебен, затем концерт и спортивные мероприятия. Съезжались на мероприятие не только местные, но и жители других районов республики и Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году впервые молебен состоялся без верующих, причиной тому была пандемия и запрет на массовые мероприятия.

Тогда была обеспечена онлайн-трансляция молебна.
буддизм
 
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