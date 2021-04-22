На фестивале лиги КВН Бурятии шутили про Собянина

21 апреля в Улан-Удэ состоялся фестиваль республиканской лиги КВН (12+). Он собрал 400 зрителей и более 100 КВНщиков.
- Это первый КВН за два года. Зал был заполнен на максимум разрешённых Роспотребнадзором возможностей, то есть на 75% посадочных мест в зале. Была позитивная, радостная и волшебная атмосфера! То чего многим так не хватает в эти холодные дни апреля, - поделился лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
В жюри были КВНщик Валерий Гуляев, депутат Народного Хурала Сергей Дорош, тренер по ушу и депутат Игорь Марковец, министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов, радиоведущая, участница конкурсов красоты Виктория Дашиева, телеведущий и бизнес-блогер Саян Галсандоржиев.
Итоги фестиваля:
1 место – «Эконом-класс», ВСГУТУ
2 место – «Арбат», ВСГУТУ
1 место – «ДМК», Джидинский многопрофильный техникум
2 место – «Путь бурята», технологический колледж ВСГУТУ
2 место – «Такие разные буряты», ВСГУТУ
3 место – «UNITED STATES BGSHA», БГСХА
1 место – «Берег Байкала»
2 место – Егор Гула
3 место – «Басурмане».
Победителем фестиваля республиканской лиги стала команда КВН «Бурятский флекс».
Чингис Болотов прокомментировал: «Перезагрузка КВН состоялась. Обновление крови в бурятском КВН прошло на 80%».
- Сегодня узнал много новых смешных бурятских КВНшиков, - поделился член жюри Валерий Гуляев.
Некоторые шутки команд:
Благодаря БГСХА малый бизнес продолжает процветать, ещё ни одна пивнушка в районе сельхозки не закрылась
- Похорошел Улан-Удэ при Собянине…
- Что говоришь-то? Он же в Москве.
- Я и говорю: похорошел Улан-Удэ при Собянине. Он нам старые трамваи отдал.
- А скорее бы он нам третий мост отдал.
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В Бурятии 200 экономистов в год выпускается, а в рейтинге экономического развития мы на последнем месте.
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Нижний Бургултай и Верхний Бургултай,
Верхний Торей и Нижней Торей, Верхний Ичетуй и Нижний Ичетуй... ну и в конце Дырестуй
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-Камри 3.5?
-Не, Филдер кое-как.