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На фестивале лиги КВН Бурятии шутили про Собянина

На фестивале лиги КВН Бурятии шутили про Собянина
Общество, 
Организаторы считают, что перезагрузка бурятского КВН состоялась

21 апреля в Улан-Удэ состоялся фестиваль республиканской лиги КВН (12+). Он собрал 400 зрителей и более 100 КВНщиков.

- Это первый КВН за два года. Зал был заполнен на максимум разрешённых Роспотребнадзором возможностей, то есть на 75% посадочных мест в зале. Была позитивная, радостная и волшебная атмосфера! То чего многим так не хватает в эти холодные дни апреля, - поделился лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

В жюри были КВНщик Валерий Гуляев, депутат Народного Хурала Сергей Дорош, тренер по ушу и депутат Игорь Марковец, министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов, радиоведущая, участница конкурсов красоты Виктория Дашиева, телеведущий и бизнес-блогер Саян Галсандоржиев.

Итоги фестиваля:

Номинация «Первая раз на сцене»:
1 место – «Эконом-класс», ВСГУТУ
2 место – «Арбат», ВСГУТУ

Среди средних специальных и профессиональных образовательных учреждений:
1 место – «ДМК», Джидинский многопрофильный техникум
2 место – «Путь бурята», технологический колледж ВСГУТУ

Среди команд высших учебных заведений выиграл новый творческий коллектив «Бурятский флекс» (БГУ, БГСХА)
2 место – «Такие разные буряты», ВСГУТУ
3 место – «UNITED STATES BGSHA», БГСХА

В блоке команд «фрилансеров» призовые места распределились следующим образом:
1 место – «Берег Байкала»
2 место – Егор Гула
3 место – «Басурмане».

Победителем фестиваля республиканской лиги стала команда КВН «Бурятский флекс».

Чингис Болотов прокомментировал: «Перезагрузка КВН состоялась. Обновление крови в бурятском КВН прошло на 80%».

- Сегодня узнал много новых смешных бурятских КВНшиков, - поделился член жюри Валерий Гуляев.

Вскоре состоятся игры 1/4 финала республиканской лиги КВН.

Некоторые шутки команд:

Благодаря БГСХА малый бизнес продолжает процветать, ещё ни одна пивнушка в районе сельхозки не закрылась

***
- Похорошел Улан-Удэ при Собянине…
- Что говоришь-то? Он же в Москве.
- Я и говорю: похорошел Улан-Удэ при Собянине. Он нам старые трамваи отдал.
- А скорее бы он нам третий мост отдал.

***

В Бурятии 200 экономистов в год выпускается, а в рейтинге экономического развития мы на последнем месте.

***

Джидинский район спланировали железнодорожники:
Нижний Бургултай и Верхний Бургултай,
Верхний Торей и Нижней Торей, Верхний Ичетуй и Нижний Ичетуй... ну и в конце Дырестуй

***

Бурятский Флекс – это когда купил машину о которой мечтал!
-Камри 3.5?
-Не, Филдер кое-как.
КВН
 
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