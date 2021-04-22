На фестивале лиги КВН Бурятии шутили про Собянина

В жюри были КВНщик Валерий Гуляев, депутат Народного Хурала Сергей Дорош, тренер по ушу и депутат Игорь Марковец, министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов, радиоведущая, участница конкурсов красоты Виктория Дашиева, телеведущий и бизнес-блогер Саян Галсандоржиев.





Итоги фестиваля:







2 место – «Арбат», ВСГУТУ







2 место – «Путь бурята», технологический колледж ВСГУТУ





3 место – «UNITED STATES BGSHA», БГСХА







3 место – «Басурмане».







Победителем фестиваля республиканской лиги стала команда КВН «Бурятский флекс».







Чингис Болотов прокомментировал: «Перезагрузка КВН состоялась. Обновление крови в бурятском КВН прошло на 80%».







- Сегодня узнал много новых смешных бурятских КВНшиков, - поделился член жюри Валерий Гуляев.







Некоторые шутки команд:







Благодаря БГСХА малый бизнес продолжает процветать, ещё ни одна пивнушка в районе сельхозки не закрылась







- А скорее бы он нам третий мост отдал.







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В Бурятии 200 экономистов в год выпускается, а в рейтинге экономического развития мы на последнем месте.







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21 апреля в Улан-Удэ состоялся фестиваль республиканской лиги КВН (12+). Он собрал 400 зрителей и более 100 КВНщиков.- Это первый КВН за два года. Зал был заполнен на максимум разрешённых Роспотребнадзором возможностей, то есть на 75% посадочных мест в зале. Была позитивная, радостная и волшебная атмосфера! То чего многим так не хватает в эти холодные дни апреля, - поделился лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.1 место – «Эконом-класс», ВСГУТУ1 место – «ДМК», Джидинский многопрофильный техникумвыиграл новый творческий коллектив «Бурятский флекс» (БГУ, БГСХА)2 место – «Такие разные буряты», ВСГУТУВ блокепризовые места распределились следующим образом:1 место – «Берег Байкала»2 место – Егор ГулаВскоре состоятся игры 1/4 финала республиканской лиги КВН.***- Похорошел Улан-Удэ при Собянине…- Что говоришь-то? Он же в Москве.- Я и говорю: похорошел Улан-Удэ при Собянине. Он нам старые трамваи отдал.Джидинский район спланировали железнодорожники:Нижний Бургултай и Верхний Бургултай,Верхний Торей и Нижней Торей, Верхний Ичетуй и Нижний Ичетуй... ну и в конце ДырестуйБурятский Флекс – это когда купил машину о которой мечтал!-Камри 3.5?-Не, Филдер кое-как.