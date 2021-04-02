Возбуждено административное дело
В Центре восточной медицины в Улан-Удэ государственным инспектором управления Россельхознадзора выявлено нарушение. В учреждении хранилось 123 кг круп в ассортименте без документов, удостоверяющих качество и безопасность.
Возбуждено административное дело по ст.7.18. КоАП РФ, выдано предписание, сообщили в пресс-службе управления.
В Центре восточной медицины в Улан-Удэ нашли крупы без документов
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