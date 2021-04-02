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В Центре восточной медицины в Улан-Удэ нашли крупы без документов

В Центре восточной медицины в Улан-Удэ нашли крупы без документов
Общество,  Фото: Управления Россельхознадзора
Возбуждено административное дело

В Центре восточной медицины в Улан-Удэ государственным инспектором управления Россельхознадзора выявлено нарушение. В учреждении хранилось 123 кг круп в ассортименте без документов, удостоверяющих качество и безопасность.

Возбуждено административное дело по ст.7.18. КоАП РФ, выдано предписание, сообщили в пресс-службе управления. 
Россельхознадзор
 
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