Напавший на девочку житель Бурятии просил погасить судимость

Мужчина освободился досрочно и просил преждевременно погасить судимость



Житель Бурятии был осуждён в 2008 году за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина был приговорён к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Он отправился в исправительную колонию строгого режима.



В декабре 2016 года мужчина вышел из колонии.



Мужчина обратился в суд и просил досрочно снять с него судимость по этому приговору суда. Он заявил, что после освобождения он находился два года под административным надзором и не нарушал его.



Однако, как выяснилось, судимость по данному приговору погашается не ранее 9 декабря 2024 года.



А совсем недавно мужчина был вновь привлечён к уголовной ответственности. Он совершил разбойное нападение на несовершеннолетнюю. Приговором суда от 8 декабря 2020 года он осуждён к пяти годам колонии строгого режима.



- При таких обстоятельствах, оснований полагать, что осуждённый вёл себя безупречно, не имеется. В связи с этим суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении его ходатайства о снятии судимости по приговору суда от 28 июля 2008 года. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.





