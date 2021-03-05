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В Байкальске проведут открытый чемпионат по лыжным гонкам

В Байкальске проведут открытый чемпионат по лыжным гонкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования продлятся два дня

С 20 по 21 марта на Байкале пройдут открытые чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным гонкам классическим стилем (масс-старт) и эстафетам. Соревнования состоятся в ДЮСШ города Байкальск. Предварительные заявки на участие подаются до 17 марта.

20 марта в 11:00 начнётся масс-старт по возрастам коньковым стилем. Спортсмены в 10 возрастных группах пробегут дистанции 3, 5 и 10 км. 21 марта состоятся полуфиналы и финалы смешанного командного спринта классическим стилем. Начало соревнований в 11:00.

Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями, сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
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